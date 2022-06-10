Окупований Маріуполь: Андрющенко показав, чим росіяни годують дітей у школах 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
31283
10 червня 2022

У Маріуполі окупанти імітують повернення до нормального життя, зокрема у школі №53, яку часто знімають пропагандисти.

"Стандартне" харчування для дітей передбачає шматок хліба і тушковану капусту. 

Також дітям дають рідке какао і булку, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на каналі Андрющенко Time.

"Показова для окупантів школа №53. Саме тут вкрали перші розумні дошки, сюди привозять всіх "великих гостей", аби показати, що "життя налагодилось"", – написав Андрющенко. 

Читайте також: "На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

 Фото: Андрющенко Time

"Діти кажуть, що їсти можна лише булку та хліб. Проте батькам окупанти розповідають, наскільки краще стало з приходом росії", – додає радник мера.

Андрющенко також поділився фото шкільного харчування в Маріуполі до окупації.

 Андрющенко Time

"Для порівняння – як це було про української владі в Маріуполі ще чотири місяці тому", – пише радник мера.

Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі змушують молодь записуватись в "дружини" та допомагати мобільним патрулям, а за відмову погрожують "мобілізацією".

Також містяни вимушені стояти у кількаденних чергах за водою і працювати за їжу.

Читайте також: Окупанти у Маріуполі використовують дітей для пропаганди – радник мера




 1357
Профі У Профтех

Робототехніка, 3D моделювання, дизайнерські ремонти. Чому навчатися в профтесі — сучасно та надійно

СПЕЦПРОЄКТ
 3082
Здоров'я

Ми платимо велику ціну. Віктор Ляшко про наслідки війни для медичної системи й українців та ефективність роботи ВООЗ

Катерина Хорощак
 31025
Суспільство

Повернення з Мордору. Як депортованих українців витягують з Росії

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Профі У Профтех

Робототехніка, 3D моделювання, дизайнерські ремонти. Чому навчатися в профтесі — сучасно та надійно

СПЕЦПРОЄКТ
Росіяни зіпсували пісню "Пливе кача" і зняли кліп на "Азовсталі": реакції українців
Миколаївський зоопарк відновлює роботу. Коли можна відвідати тварин?
Pornhub звільнив єдиного співробітника в Росії через війну
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо використання канабісу в Україні
Картину Примаченко, яку продали на аукціоні для ЗСУ, передали у музей
Здоров'я

Ми платимо велику ціну. Віктор Ляшко про наслідки війни для медичної системи й українців та ефективність роботи ВООЗ

Катерина Хорощак
Суспільство

Повернення з Мордору. Як депортованих українців витягують з Росії

Вікторія Андрєєва