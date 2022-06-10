Окупований Маріуполь: Андрющенко показав, чим росіяни годують дітей у школах 

У Маріуполі окупанти імітують повернення до нормального життя, зокрема у школі №53, яку часто знімають пропагандисти.
"Стандартне" харчування для дітей передбачає шматок хліба і тушковану капусту.
Також дітям дають рідке какао і булку, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на каналі Андрющенко Time.
"Показова для окупантів школа №53. Саме тут вкрали перші розумні дошки, сюди привозять всіх "великих гостей", аби показати, що "життя налагодилось"", – написав Андрющенко.
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|Фото: Андрющенко Time
"Діти кажуть, що їсти можна лише булку та хліб. Проте батькам окупанти розповідають, наскільки краще стало з приходом росії", – додає радник мера.
Андрющенко також поділився фото шкільного харчування в Маріуполі до окупації.
|Андрющенко Time
"Для порівняння – як це було про української владі в Маріуполі ще чотири місяці тому", – пише радник мера.
Нагадаємо, російські окупанти в Маріуполі змушують молодь записуватись в "дружини" та допомагати мобільним патрулям, а за відмову погрожують "мобілізацією".
Також містяни вимушені стояти у кількаденних чергах за водою і працювати за їжу.
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