У Маріуполі почався мор риби та дельфінів, місту загрожує епідемія – радник мера

У морі біля окупованого Маріуполя почали фіксувати масову загибель риби та дельфінів.

Це свідчить про поширення хвороби у воді поблизу міста, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, масовий мор риби для Маріуполя притаманний в липні, коли температура повітря досягає найбільших значень.

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"Епідемія вже не просто загроза, а реальність. Такі явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. З урахуванням температури та сезону початок мору риби може свідчити лише про наявність хвороби в морській воді", – повідомив Андрющенко.

Мертві дельфіни в Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко

За словами радника мера, море нині є одним із небагатьох місць гігієни для маріупольців, через це ризик поширення епідемій став реальною загрозою, а не просто попередженням.

На додачу до цього окупанти через неспроможність вивезти сміття почали скидати його прямо посеред вулиць та у дворах багатоповерхівок.

"Окупанти фактично звозять та вивалюють сміття посеред будівель. Наслідки з урахуванням погоди зрозумілі – сморід, гноїння, розтікання вулицями.

Цікава деталь – сміттєзвалище облаштовано в 100 метрах від гуманітарного штабу Єдиної росії", – зазначив він.

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Звалище сміття посеред вулиць Маріуполя. Фото: Петро Андрющенко

Ризики епідемії, за словами Андрющенка, збільшує розконсервація старого полігону для сміття на вулиці Флотській, який був закритий через ризик обвалу загальноміського каналізаційного колектору під ним.

Туди вже почали звозити будівельне сміття, що також створює додаткову загрозу обвалу.

Андрющенко попереджає, що у разі пошкодження колектору вся каналізація піде не за межі міста, а по Приморському району Маріуполя. В такому випадку питання спалаху епідемії стане питанням тижнів, якщо не днів.