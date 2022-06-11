Милованов організовує вечір з фільтраційною зоною і пропонує відчути досвід війни. Українці обурюються

Українці у соцмережах обурились через захід, який організовує Київська школа економіки та її президент Тимофій Милованов у США.

На ньому учасникам пропонують "зануритись" в атмосферу війни, зокрема, відвідати фільтраційну зону та вечерю в стилі бомбосховища.

Про захід, який відбудеться 25 червня у Нью-Йорку в Гарвардському клубі повідомив сам Милованов.

"Ця подія змінить тебе. Твої пріоритети в житті зміняться. Ти зрозумієш і сприймеш відповідальність всього світу, як свою особисту, виграти цю війну та зупинити Росію.

Буде фільтраційна зона, вечеря в стилі бомбосховища, та занурення в досвід війни та військових злочинів", – каже він.

Українці під постом Милованова у коментарях назвали захід неетичним і недоречним.

"Це не допоможе запрошеним співчувати цей біль, але перетворить трагедію, що відбувається в Україні, на шоу. З відповідним викривленим сприйняттям", – вважає Євген Мушкін.

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"Я дуже сподіваюся, що це "дійство" зупинено. Я не розумію, як можна було дійти до прийнятності цього", – пише Лариса Денисенко.

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"Чи вартий такий креатив знецінення болісного досвіду мільйонів людей? Чи не зарано для таких концепцій? Великий ризик перейти межу і нівелювати ту величезну трагедію, яку зараз переживає український народ", – вважає Ярина Ключковська.

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"Ви забули про БДСМ-вечірку з рольовими іграми (сценарії можете підгледіти на сторінці Денісової). Ваш допис огидний. Ідея мерзенна", – написала Zlata Anna.

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"Якби автор сам пройшов фільтраційний табір, він би не організовував цього цирку в той час, коли люди гинуть від пекельних катувань", – каже Олександр Покора.

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Милованова критика не зупинила, і він вже анонсував, що якщо захід буде успішним, його проведуть також і в інших містах світу.

На його думку, атмосферу війни в Україні складно передати в Нью-Йорку, тому це допоможе американцям зрозуміти українців.

Утім, подія набула розголосу й українці почали масово критикувати у соцмережах ініціативу.

Військовий Ярослав Переходько вважає, що такий захід є свідченням відсутності емпатії та моралі.

"Уже неодноразово переговорено, що дійснейленд на кістках – погана ідея і приводить не до зростання співпереживання трагедії, а до її розмивання, віртуалізації, симулякризації, якщо вам завгодно. А в західних аудиторій і так проблема зі сприйняттям реальності того, що зараз відбувається в Україні", – пише він.

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Людмила Янкіна пише, що потрібно скасувати захід або придумати замість нього щось доречніше.

"Робити гру з фільтраційних таборів, де людині можуть відрізати руку чи ногу через татуювання з національною символікою або позбавити життя - це не розвага, блять, це ад в реальності для ваших же співгромадян!", – каже Людмила Янкіна

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"Міністр розвитку економіки робить шоу з трагедії власного народу", – написала журналістка Наталiя Бушковська.

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Ірина Вівчар вважає, що формат заходу з "кімнатою жахів Буча", в якому будуть розважати жителів Нью-Йорку – є зневажливим.

"КШЕ залучила неймовірні суми грошей для України, цей внесок треба цінувати. Але той формат, який пропонує епатажний комунікатор Милованов зараз - це разюче неетично. І ми маємо право це критикувати й обговорювати", – висловилась Ірина Вівчар.

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Ректор Київської школи економіки Тимофій Брік відреагував на критику збоку українців і вважає, що доречність такої події можна вирішити у дискусії, адже, на його думку, межі етичності в цьому випадку є розмитими.

"У Києві я був в музеї на виставці про російсько-українську війну "Україна – розп'яття". Там ти буквально стоїш в розбомблених дворах, квартирах, читаєш щоденники військових.

Це викликає дуже сильні емоції. Чи це знецінює досвід людей, яких реально бомбили? Думаю, що ні", – вважає він.