4,5 кг сміливості: у пса-піротехніка Патрона з’явився профіль у TikTok

У пса Патрона, який служить в лавах Державної служби надзвичайних ситуацій, з’явився офіційний профіль у соціальній мережі TikTok.
З опублікованих у профілі відео можна дізнатися про службові завдання та звички героїчного пса, який став талісманом чернігівських піротехніків та улюбленцем дітей.
Виявляється, у вільний від пошуку мін час Патрон любить бігати по полю з кульбабами та гратися м'ячем.
"Хочеш подивитися найкрасивіще з усього, що я зняв? Після роботи можна й подуркувати", – йдеться в описі відео.
@patron__dsns після роботи можна й подуркувати! #песпатрон #патрон #патрондснс #славаукраїні ♬ моя дивовижна Україна - 🧿
Окрім того на сторінці можна побачити багато історій про те, як відомий джек-расел-тер’єр виконує службові завдання, їде у машині та бешкетує.
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@patron__dsns А ну го підписочку на офіційного Патрона😏 #песпатрон #патрондснс #патрон #славаукраїні ♬ original sound - Esteve <3
Наразі у "пальмового пса" вже майже 500 тис. підписників. Автори сторінки вважають, що має бути хоча б мільйон.
@patron__dsns З кожного справжнього українця по підписці 😌🇺🇦 #песпатрон #патрон #патрондснс #patrondsns #славаукраїні ♬ оригинальный звук - Мамина царапинка🙂
Нагадаємо, ДСНС презентує мультсеріал, головним героєм якого є знаменитий пес-піротехнік Патрон.
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