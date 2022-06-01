4,5 кг сміливості: у пса-піротехніка Патрона з’явився профіль у TikTok

У пса Патрона, який служить в лавах Державної служби надзвичайних ситуацій, з’явився офіційний профіль у соціальній мережі TikTok.

З опублікованих у профілі відео можна дізнатися про службові завдання та звички героїчного пса, який став талісманом чернігівських піротехніків та улюбленцем дітей.

Виявляється, у вільний від пошуку мін час Патрон любить бігати по полю з кульбабами та гратися м'ячем.

Реклама:

"Хочеш подивитися найкрасивіще з усього, що я зняв? Після роботи можна й подуркувати", – йдеться в описі відео.

Окрім того на сторінці можна побачити багато історій про те, як відомий джек-расел-тер’єр виконує службові завдання, їде у машині та бешкетує.

Наразі у "пальмового пса" вже майже 500 тис. підписників. Автори сторінки вважають, що має бути хоча б мільйон.

Нагадаємо, ДСНС презентує мультсеріал, головним героєм якого є знаменитий пес-піротехнік Патрон.