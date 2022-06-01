4,5 кг сміливості: у пса-піротехніка Патрона з’явився профіль у TikTok

Яна Осадча журналіст
7569
1 червня 2022

У пса Патрона, який служить в лавах Державної служби надзвичайних ситуацій, з’явився офіційний профіль у соціальній мережі TikTok.

З опублікованих у профілі відео можна дізнатися про службові завдання та звички героїчного пса, який став талісманом чернігівських піротехніків та улюбленцем дітей.

Виявляється, у вільний від пошуку мін час Патрон любить бігати по полю з кульбабами та гратися м'ячем.

Реклама:

"Хочеш подивитися найкрасивіще з усього, що я зняв? Після роботи можна й подуркувати", – йдеться в описі відео.

@patron__dsns після роботи можна й подуркувати! #песпатрон #патрон #патрондснс #славаукраїні ♬ моя дивовижна Україна - 🧿

Окрім того на сторінці можна побачити багато історій про те, як відомий джек-расел-тер’єр виконує службові завдання, їде у машині та бешкетує.

Читайте також: У Бородянці помітили "Хатіко": пес два місяці чекає господарів біля зруйнованого будинку. ВІДЕО

@patron__dsns А ну го підписочку на офіційного Патрона😏 #песпатрон #патрондснс #патрон #славаукраїні ♬ original sound - Esteve &lt3

Наразі у "пальмового пса" вже майже 500 тис. підписників. Автори сторінки вважають, що має бути хоча б мільйон.

@patron__dsns З кожного справжнього українця по підписці 😌🇺🇦 #песпатрон #патрон #патрондснс #patrondsns #славаукраїні ♬ оригинальный звук - Мамина царапинка🙂

Нагадаємо, ДСНС презентує мультсеріал, головним героєм якого є знаменитий пес-піротехнік Патрон.

Читайте також: Покинутий росіянами пес Макс служить на українському блокпості і шукає диверсантів

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 2743
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2561
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3223
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат