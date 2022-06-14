Українські випускники шкіл зможуть скласти спрощене ЗНО в США. Як це зробити?

Українські випускники шкіл, які опинились у США, зможуть скласти національний мультипредметний тест у двох штатах в період додаткової сесії.
Проведення спрощеного ЗНО уже узгодили з урядом США, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Скласти тест можна буде під час додаткової сесії у місті Глен-Рок, округ Берген штату Нью-Джерсі.
Ще один екзаменаційний центр буде в місті Сакраменто, штат Каліфорнія.
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|Фото: luckybusiness/Depositphotos
Щоб скласти тестування абітурієнтам у США потрібно дотримуватись такого алгоритму:
- З 08 до 18 липня обрати екзаменаційний центр в Глен-Рок або Сакраменто і підтвердити участь у додатковій сесії.
- З 01 до 10 серпня остаточно визначитись із місцем проведення тесту у Глен-Року або Сакраменто.
- До 12 серпня отримати перепустку з датою та часом початку тестування та місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру.
- З 16 до 20 серпня прийти до екзаменаційного центру і скласти тест.
Також в УЦОЯО анонсували відкриття екзаменаційних центрів для складання спрощеного ЗНО ще в декількох країнах Європи.
Нагадаємо, мультипредметний тест українським абітурієнтам можна скласти і у Люксембурзі під час додаткової сесії.
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