Українські випускники зможуть скласти ЗНО у Словенії: де і коли

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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15 червня 2022

Українські випускники, які тимчасово проживають у Словенії через війну в Україні, зможуть скласти там спрощене зовнішнє незалежне оцінювання.

Офіційні представники Республіки Словенія підтвердили, що готові створити необхідні умови для проведення національного мультипредметного тесту, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Тестування можна буде пройти під час додаткової сесії НМТ у місті Марібор.

Абітурієнтів, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у мультипредметному тестуванні і хотіли б скласти його у Словенії, просять дотримуватися такого алгоритму:

  • із 21 червня до 7 липня – пропустити другий етап вибору місця проходження  тестування під час основної сесії;
  • із 8 до 18 липня – підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати м. Марібор;
  • із 1 до 10 серпня – надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ у м. Марібор;
  • до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ і датою та часом початку тестування;
  • 16-20 серпня – взяти участь у додатковій сесії національного мультипредметного тесту.
 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

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"Ми щиро вдячні Посольству України в Республіці Словенія, а також Інституту інформатики (IZUM – Institute of Information Science) за підтримку в організації вступних випробувань для українських абітурієнтів!" – наголосили в УЦОЯО.

Крім того, українські випускники також зможуть скласти НМТ у Люксембурзі

Нагадаємо, цього року через війну в Україні суттєво спростили зовнішнє незалежне оцінювання. Замість класичного варіанту тесту абітурієнти складатимуть НМТ з трьох предметів: української мови, математики та історії України. 

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