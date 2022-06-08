У школах Києва зайнято понад 80% місць в перші класи

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
2493
8 червня 2022

У Києві зайнято понад  80% місць у перших класах шкіл, вже зараховано 25 тисяч майбутніх першачків.

Школи готують до навчання в режимі офлайн з 1 вересня, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Понад 80 відсотків місць у перших класах уже зайнято. Першочергово ми приймали дітей пільгових категорій і тих, хто прописаний у межах обслуговування школи. З 2 червня розпочато прийом документів на вільні місця", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Також у Києві продовжили сам процес зарахування в перші класи до 23 серпня.

Читайте також: Замість останнього дзвоника – сирена: Зеленський показав фото зруйнованих закладів освіти

Фото: Smile19/Depositphotos

Цьогоріч вступати до 1 класів можна за спрощеною процедурою Подавати документи можна в електронному вигляді, поштою або передати скан-копії через довірену особу. 

Оригінал медичної довідки потрібно подати до фінальної дати зарахування.

У КМДА зазначили, що з 1 червня також відновили роботу дитячі садочки, до яких пішли майже 400 дітей зі 100 тисяч, які були оформлені у закладах до введення воєнного стану.

"З першого червня ми почали відкривати опорні дошкільні заклади у всіх районах міста, задовольняючи повністю потреби місцевих мешканців. поступово кількість працюючих садочків зростатиме", – додав Мондриївський.

Нагадаємо, у Міносвіти анонсували повернення школярів за парти 1 вересня, заклади освіти повернуться до навчання офлайн.

Читайте також: Освітній омбудсмен назвав одну з вимог до шкільних укриттів




 40137
Суспільство

Вимушене навчання за кордоном: враження батьків і дітей про школи в інших країнах

Яна Осадча
 8855
КУЛЬТУРА

Український NFT-art: як він працює під час війни та хто його створює

Тетяна Редько
 5538
Суспільство

Війна, любов та інтерв’ю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів? ТЕСТ

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

Вимушене навчання за кордоном: враження батьків і дітей про школи в інших країнах

Яна Осадча
У школах Києва зайнято понад 80% місць в перші класи
Що робити, якщо абітурієнт не встиг підтвердити свою участь у спрощеному ЗНО? Відповідь УЦОЯО
Освітній омбудсмен розповів про ситуацію із зарплатами для вчителів
Учені досліджують вакцину, яка може допомогти у лікуванні раку підшлункової. Дослідження
"Кожен українець підлягає знищенню": військовий з 9-річним досвідом розповів про плани росіян в Україні
КУЛЬТУРА

Український NFT-art: як він працює під час війни та хто його створює

Тетяна Редько
Суспільство

Війна, любов та інтерв’ю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів? ТЕСТ

Олена Барсукова