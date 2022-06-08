У школах Києва зайнято понад 80% місць в перші класи

У Києві зайнято понад 80% місць у перших класах шкіл, вже зараховано 25 тисяч майбутніх першачків.

Школи готують до навчання в режимі офлайн з 1 вересня, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Понад 80 відсотків місць у перших класах уже зайнято. Першочергово ми приймали дітей пільгових категорій і тих, хто прописаний у межах обслуговування школи. З 2 червня розпочато прийом документів на вільні місця", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Також у Києві продовжили сам процес зарахування в перші класи до 23 серпня.

Фото: Smile19 /Depositphotos

Цьогоріч вступати до 1 класів можна за спрощеною процедурою Подавати документи можна в електронному вигляді, поштою або передати скан-копії через довірену особу.

Оригінал медичної довідки потрібно подати до фінальної дати зарахування.

У КМДА зазначили, що з 1 червня також відновили роботу дитячі садочки, до яких пішли майже 400 дітей зі 100 тисяч, які були оформлені у закладах до введення воєнного стану.

"З першого червня ми почали відкривати опорні дошкільні заклади у всіх районах міста, задовольняючи повністю потреби місцевих мешканців. поступово кількість працюючих садочків зростатиме", – додав Мондриївський.

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Нагадаємо, у Міносвіти анонсували повернення школярів за парти 1 вересня, заклади освіти повернуться до навчання офлайн.