Українським дітям у Литві ввели уроки української мови 5 разів на тиждень

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 червня 2022

У школах в Литві для дітей, які вимушено виїхали з України через агресію РФ, викладають українську мову п'ять разів на тиждень.

Про проведення уроків уже домовились з міністром освіти, науки і спорту Литви Юргітою Шюгждінієне, розповіли в Міністерстві освіти і науки України.

"Пані міністр повідомила, що у литовських школах запроваджено викладання 5 уроків української мови на тиждень", – йдеться в повідомленні.

Міністри домовились створити робочу групу, яка займатиметься освітніми питаннями та проведенням національного мультипредметного тесту, який українські абітурієнти можуть скласти в Литві.

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Фото: luminastock/Depositphotos

У Міносвіти розповіли, що до Литви з початком повномасштабної війни виїхали понад 20 тисяч українців.

З них більше ніж 10 тисяч дітей, які відвідують місцеві школи та садочки.

Також у Литві вже працевлаштовано 500 українських вчителів із 2 тисяч, які вимушено виїхали за кордон.

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