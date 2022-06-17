Українським дітям у Литві ввели уроки української мови 5 разів на тиждень

У школах в Литві для дітей, які вимушено виїхали з України через агресію РФ, викладають українську мову п'ять разів на тиждень.
Про проведення уроків уже домовились з міністром освіти, науки і спорту Литви Юргітою Шюгждінієне, розповіли в Міністерстві освіти і науки України.
"Пані міністр повідомила, що у литовських школах запроваджено викладання 5 уроків української мови на тиждень", – йдеться в повідомленні.
Міністри домовились створити робочу групу, яка займатиметься освітніми питаннями та проведенням національного мультипредметного тесту, який українські абітурієнти можуть скласти в Литві.
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У Міносвіти розповіли, що до Литви з початком повномасштабної війни виїхали понад 20 тисяч українців.
З них більше ніж 10 тисяч дітей, які відвідують місцеві школи та садочки.
Також у Литві вже працевлаштовано 500 українських вчителів із 2 тисяч, які вимушено виїхали за кордон.
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