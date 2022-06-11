Окупанти почали готуватись до епідемії холери у Маріуполі – радник мера

Російські окупанти публічно заперечують загрозу холери у Маріуполі, однак почали готувати медзаклади до епідемії.
Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, попри це окупаційна влада хоче терміново відкрити інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги.
Усього в місті вже готово чотири бокси для ізоляції хворих, раніше в цьому інфекційному відділені лікували людей з COVID-19.
Окупанти також використовували його під час вуличних боїв в Маріуполі для зберігання близько 600 тіл загиблих.
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"Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення "Записки юного врача" Булгакова на кістках маріупольців", – сказав Андрющенко.
У місті все ще складна ситуація з похованнями, черга на отримання дозволу становить 10 днів, що створює додаткову загрозу епідемії влітку.
В умовах спеки маріупольці мають зберігати тіла близьких вдома, або на вулиці в імпровізованих моргах.
Через це у дворах житлових кварталів зростає кількість власноруч влаштованих могил.
Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв про медичний колапс у Маріуполі, там не вистачає ліків та лікарів.
У МОЗ також попередили, що в місті критична ситуація через масові поховання та відсутність питної води.
Також в інтерв’ю УП.Життя міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про те, що Маріуполю загрожує окрім холери ще низка інших захворювань, як дизентерія і сальмонельоз.
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