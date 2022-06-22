У Гуляйполі з-під обстрілів врятували косулю Бембі. ФОТО

У Запорізькій області з-під обстрілів врятували 2-місячну косулю на ім’я Бембі.

У Гуляйполі, яке обстрілюють російські окупанти, тварину врятували місцеві мешканці.

На жаль, мама-косуля загинула, повідомляє "Суспільне".

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Потім Бембі евакуювали до Запоріжжя і передали зоозахисниці Олесі Кулик.

Фото: "Суспільне"

"Його привезли просто у коробці. У того чоловіка, який його перевозив, стався напад алергії, бо косуля має специфічний запах. Перевезення тривало вісім годин", – розповідає Олеся Кулик.

Бембі втратив маму і не міг самостійно харчуватися.

Тому в перші дні після евакуації зоозахисниця годувала косулю козиним молоком за допомогою спеціального приладу.

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Наразі Бембі перебуває у притулку для хижих тварин Наталії Попової на Київщині.

Після реабілітації тварину планують відпустити на волю, якщо вона буде повністю здорова, каже Олеся Кулик.

Вдома у зоозахисниці також проживає понад 200 тварин, більшість з яких постраждали від війни.

Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, раніше місцеві мешканці на Одещині врятували малюків рідкісного лісового кота. Мама-кішка, на жаль, загинула під час обстрілів з боку російських окупантів, але кошенят взяли під опіку ветеринари.

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