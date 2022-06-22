Директорку школи у Маріуполі звинувачують у колабораціонізмі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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22 червня 2022

Колишню директорку школи №57 звинувачують у співпраці з російськими окупантами в Маріуполі.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

"Гриньова Оксана Павлівна. Була директором школи №57. Добровільно перейшла на співпрацю з окупаційною владою", – написав він.

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 Фото: Андрющенко Time

За словами Андрющенка, жінка примусово організовує підбір персоналу в школу №41, яку збирається відкрити з 1 вересня. 

За професією Оксана Гриньова – викладачка англійської мови. 

Однак тепер, на думку окупантів, у Маріуполі потрібна лише російська мова, каже Андрющенко. 

"Закарбовано. Відплата вже поруч", – додав радник мера.

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Нагадаємо, раніше Андрющенко розповідав, що виконувачка обов’язків директора Маріупольского медичного коледжу Олена Узун перейшла на бік окупантів. 

А директорці школи у тимчасово окупованій Волновасі вже оголосили про підозру через проведення уроків за програмою окупантів.

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