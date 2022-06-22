Директорку школи у Маріуполі звинувачують у колабораціонізмі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
5358
22 червня 2022

Колишню директорку школи №57 звинувачують у співпраці з російськими окупантами в Маріуполі.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

"Гриньова Оксана Павлівна. Була директором школи №57. Добровільно перейшла на співпрацю з окупаційною владою", – написав він.

Читайте також: Омбудсмен пояснив, що чекає на вчителів за викладання роспропаганди в окупації

 Фото: Андрющенко Time

За словами Андрющенка, жінка примусово організовує підбір персоналу в школу №41, яку збирається відкрити з 1 вересня. 

За професією Оксана Гриньова – викладачка англійської мови. 

Однак тепер, на думку окупантів, у Маріуполі потрібна лише російська мова, каже Андрющенко. 

"Закарбовано. Відплата вже поруч", – додав радник мера.

Нагадаємо, раніше Андрющенко розповідав, що виконувачка обов’язків директора Маріупольского медичного коледжу Олена Узун перейшла на бік окупантів. 

А директорці школи у тимчасово окупованій Волновасі вже оголосили про підозру через проведення уроків за програмою окупантів.

Читайте також: У Мін’юсті уточнили, кого з педагогів в окупації каратимуть за колабораціонізм




 5206
Суспільство

Хоч на мить відволікти від війни: історія канадського директора, який проводить уроки для українських учнів

Вікторія Макарова
 39119
Суспільство

"Добрий ранок" під дулом автомата: як росіяни кошмарять легендарну Чорнобаївку

Еліна Коновалюк
 38785
Подорожі

Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

Хоч на мить відволікти від війни: історія канадського директора, який проводить уроки для українських учнів

Вікторія Макарова
Директорку школи у Маріуполі звинувачують у колабораціонізмі
У КМДА вирішать, чи звільняти директорку притулку в Бородянці, де загинули сотні собак
Втекли після сварки з мамою: на Рівненщині поліція знайшла двох зниклих дітей
У Гуляйполі з-під обстрілів врятували косулю Бембі. ФОТО
Знищення "Барабашово" у Харкові завдало збитків довкіллю на 2 млрд грн
Суспільство

"Добрий ранок" під дулом автомата: як росіяни кошмарять легендарну Чорнобаївку

Еліна Коновалюк
Подорожі

Подорожі під час війни: де дозволено відпочивати і як безпечно організувати мандрівку

Олена Барсукова