Директорку школи у Маріуполі звинувачують у колабораціонізмі

Колишню директорку школи №57 звинувачують у співпраці з російськими окупантами в Маріуполі.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.
"Гриньова Оксана Павлівна. Була директором школи №57. Добровільно перейшла на співпрацю з окупаційною владою", – написав він.
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|Фото: Андрющенко Time
За словами Андрющенка, жінка примусово організовує підбір персоналу в школу №41, яку збирається відкрити з 1 вересня.
За професією Оксана Гриньова – викладачка англійської мови.
Однак тепер, на думку окупантів, у Маріуполі потрібна лише російська мова, каже Андрющенко.
"Закарбовано. Відплата вже поруч", – додав радник мера.
Нагадаємо, раніше Андрющенко розповідав, що виконувачка обов’язків директора Маріупольского медичного коледжу Олена Узун перейшла на бік окупантів.
А директорці школи у тимчасово окупованій Волновасі вже оголосили про підозру через проведення уроків за програмою окупантів.
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