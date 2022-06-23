Пес-піротехнік Патрон отримав нагороду кінологічного клубу Ірландії. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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23 червня 2022

Знаменитий в Україні та за її межами пес-піротехнік Патрон отримав відзнаку "Золота лапа" ірландського кінологічного клубу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Наш Патрон поповнив свою копілочку світових нагород!

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Щойно наш хвостатий піротехнік був нагороджений відзнакою "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії", – розповіли рятувальники та оприлюднили фото, де зображено песика-піротехніка у бронежилеті поруч із нагородою. 

 Хвостатий піротехнік отримав нагороду "Золота лапа". Фото: ДСНС

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Відзнаку "Золота лапа" присуджують собакам за вчинок, що приніс користь людській спільноті або принаймні одній людині.

"А робота Патрончика, як і всіх піротехніків ДСНС, приносить багато-багато користі усій нашій незламній країні", – наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, це не перша нагорода, яку отримав чотирилапий піротехнік, що служить у лавах ДСНС на користь України. У Каннах Патрона удостоїли особливої відзнаки, присудивши йому "Пальмовий" статус. 

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