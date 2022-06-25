У Міндовкіллі розповіли, як контролюватимуть безпритульних тварин

Україна контролюватиме кількість безпритульних тварин гуманними методами – за європейськими практиками.

Звірів будуть відловлювати, лікувати й передавати зоозахисникам, щоб ті шукали тваринам новий дім.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін 24 червня, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"З настанням війни, на жаль, кількість безпритульних тварин в нашій країні значно зросла. Тож це питання потрібно вирішувати цивілізованим шляхом", – прокоментував міністр Руслан Стрілець.

За словами Руслана Стрільця, ще до повномасштабної війни Україна почала впроваджувати європейські цінності та стандарти щодо захисту тварин від жорстокого поводження, і буде дотримуватися цього шляху.

Фото: toxawww /Depositphophotos

Що буде з безпритульними тваринами?

Безпритульних тварин виловлюватимуть та за необхідності надаватимуть ветеринарну допомогу.

Їм будуть проводити ветеринарні огляди, вакцинацію, біостерилізацію та інші санітарні заходи.

Кожну тварину будуть ідентифікувати, а дані про неї та фото – вноситимуть до муніципального реєстру.

Після цього тварин передаватимуть до притулків, центрів реабілітації чи під нагляд громадських та благодійних організацій, які будуть доглядати тварин і шукати їм новий дім.

Якщо тварину повертатимуть на волю у місце вилову, за нею будуть наглядати, а також їй будуть щорічно проводити ревакцинацію.

У Міндовкіллі запевняють, що всі ці заходи дозволять знизити ризик виникнення різних захворювань, усунути небезпеку для людей та захистити тварин від жорстокості.

"При підготовці Порядку Міндовкілля консультувалося із зоозахисними організаціями для того, щоб врахувати кращі практики та забезпечити дійсно гуманне поводження з тваринами", – наголошують у міністерстві.

Документ, ухвалений Кабміном, визначає:

заходи з вилову та біостерилізації безпритульних тварин;

перелік осіб, установ та організацій, які можуть надавати такі послуги;

засоби вилову та порядок поводження з безпритульними тваринами.

Відповідно до цього місцева влада у різних областях має розробити власні програми регулювання чисельності безпритульних тварин, керуючись законодавством про захист тварин від жорстокого поводження.

Нагадаємо, 8 листопада в Україні у силу вступив зоозахисний закон, який захищає тварин від жорстокого поводження.

Закон забороняє бити, отруювати, жорстоко дресирувати тварин, дарувати їх як призи, надавати фотопослуги з ними тощо.