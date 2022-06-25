У Міндовкіллі розповіли, як контролюватимуть безпритульних тварин

Україна контролюватиме кількість безпритульних тварин гуманними методами – за європейськими практиками.

Звірів будуть відловлювати, лікувати й передавати зоозахисникам, щоб ті шукали тваринам новий дім.

Відповідну постанову ухвалив Кабмін 24 червня, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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"З настанням війни, на жаль, кількість безпритульних тварин в нашій країні значно зросла. Тож це питання потрібно вирішувати цивілізованим шляхом", – прокоментував міністр Руслан Стрілець.

За словами Руслана Стрільця, ще до повномасштабної війни Україна почала впроваджувати європейські цінності та стандарти щодо захисту тварин від жорстокого поводження, і буде дотримуватися цього шляху.

Фото: toxawww /Depositphophotos

Що буде з безпритульними тваринами?

Безпритульних тварин виловлюватимуть та за необхідності надаватимуть ветеринарну допомогу.

Їм будуть проводити ветеринарні огляди, вакцинацію, біостерилізацію та інші санітарні заходи.

Кожну тварину будуть ідентифікувати, а дані про неї та фото – вноситимуть до муніципального реєстру.

Після цього тварин передаватимуть до притулків, центрів реабілітації чи під нагляд громадських та благодійних організацій, які будуть доглядати тварин і шукати їм новий дім.

Якщо тварину повертатимуть на волю у місце вилову, за нею будуть наглядати, а також їй будуть щорічно проводити ревакцинацію.

У Міндовкіллі запевняють, що всі ці заходи дозволять знизити ризик виникнення різних захворювань, усунути небезпеку для людей та захистити тварин від жорстокості.

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"При підготовці Порядку Міндовкілля консультувалося із зоозахисними організаціями для того, щоб врахувати кращі практики та забезпечити дійсно гуманне поводження з тваринами", – наголошують у міністерстві.

Документ, ухвалений Кабміном, визначає:

заходи з вилову та біостерилізації безпритульних тварин;

перелік осіб, установ та організацій, які можуть надавати такі послуги;

засоби вилову та порядок поводження з безпритульними тваринами.

Відповідно до цього місцева влада у різних областях має розробити власні програми регулювання чисельності безпритульних тварин, керуючись законодавством про захист тварин від жорстокого поводження.

Нагадаємо, 8 листопада в Україні у силу вступив зоозахисний закон, який захищає тварин від жорстокого поводження.

Закон забороняє бити, отруювати, жорстоко дресирувати тварин, дарувати їх як призи, надавати фотопослуги з ними тощо.