У російському дитсадку виправдовують війну і "дякують" окупантам за смерті українців. ФОТО

У Росії дітей змалечку привчають ненавидіти Україну. Принаймні про це свідчать пости одного з дитсадків з антиукраїнським змістом у соцмережі.
Зокрема, Кемеровський дитячий садок "Малюк" регулярно публікує на своїй сторінці ВКонтакте військові зведення з інформацією про "нацистів", загиблих в Україні, і про те, як Європі погано без Росії.
Деякі дописи вже видалили, однак "скріншоти не горять". Деякі з них опублікувало російське видання "Сибирь. Реалии".
Серед записів, які донедавна можна було побачити на сторінці дитсадка, були такі рядки:
- "Україна щодня втрачає до 1000 солдатів на полі бою. Дякую за це нашим відважним військовим!"
- "Нацисти будуть повалені! Перемога буде за нами!"
- "У Європі зростає кількість людей, рівень життя, яких наближається до межі бідності. Незабаром усі зрозуміють справедливість спецоперації в Україні".
- "Українські телеграм-канали повідомляють, що Росія примусово вивезла на свою територію понад 307 тисяч українських дітей. Насправді ж це було їхнє абсолютно добровільне рішення".
Антиукраїнські заяви, що не мають жодних доказів
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Згадували у дописах і українських військових з "Азовсталі", у яких нібито знайшли "праворадикальні татуювання" на кшталт "портрету Гітлера, свастики, черепи і надписи "Убити всіх"". При цьому жодних доказів цього у дитсадку не оприлюднили.
|У дитсадку РФ називають українців "нацистами"
Також у російському закладі дошкільної освіти заявляли, що українська влада нібито "всім підряд видає зброю" для "захисту від росіян". Натомість російських солдат, які катували, вбивати та ґвалтували мирних українців в окупації, називають "освободителями".
|Як дитсадок РФ провів опитування серед американців або ще одна безпідставна антиукраїнська заява
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|Тут десь загубили поняття "примусова депортація". Усі скриншоти: "Сибирь. Реалии"
Зазначимо, після того, як ЗМІ почали поширювати скріншоти із антиукраїнськими дописами на підтримку російської армії, дитсадок їх "почистив". Однак деякі з них все ж лишилися. Зокрема, публікації із зображеннями російської військової символіки, яку можна побачити на техніці та озброєнні окупантів.
|Один із антиукраїнських постів, який дитсадок ще не встиг видалити
Крім того, російським дітям у ранньому віці прищеплюють "любовь к Родине", що зараз провадить криваву війну в Україні. На одному з поширених на сторінці дитсадка відео троє хлопчиків, одягнених у форму російських військових, співають про те, що вони "скоро підростуть і в армію підуть".
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