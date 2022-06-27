У російському дитсадку виправдовують війну і "дякують" окупантам за смерті українців. ФОТО

У Росії дітей змалечку привчають ненавидіти Україну. Принаймні про це свідчать пости одного з дитсадків з антиукраїнським змістом у соцмережі.

Зокрема, Кемеровський дитячий садок "Малюк" регулярно публікує на своїй сторінці ВКонтакте військові зведення з інформацією про "нацистів", загиблих в Україні, і про те, як Європі погано без Росії.

Деякі дописи вже видалили, однак "скріншоти не горять". Деякі з них опублікувало російське видання "Сибирь. Реалии".

Серед записів, які донедавна можна було побачити на сторінці дитсадка, були такі рядки:

"Україна щодня втрачає до 1000 солдатів на полі бою. Дякую за це нашим відважним військовим!"

"Нацисти будуть повалені! Перемога буде за нами!"

"У Європі зростає кількість людей, рівень життя, яких наближається до межі бідності. Незабаром усі зрозуміють справедливість спецоперації в Україні".

"Українські телеграм-канали повідомляють, що Росія примусово вивезла на свою територію понад 307 тисяч українських дітей. Насправді ж це було їхнє абсолютно добровільне рішення".

Антиукраїнські заяви, що не мають жодних доказів

Згадували у дописах і українських військових з "Азовсталі", у яких нібито знайшли "праворадикальні татуювання" на кшталт "портрету Гітлера, свастики, черепи і надписи "Убити всіх"". При цьому жодних доказів цього у дитсадку не оприлюднили.

У дитсадку РФ називають українців "нацистами"

Також у російському закладі дошкільної освіти заявляли, що українська влада нібито "всім підряд видає зброю" для "захисту від росіян". Натомість російських солдат, які катували, вбивати та ґвалтували мирних українців в окупації, називають "освободителями".

Як дитсадок РФ провів опитування серед американців або ще одна безпідставна антиукраїнська заява

Тут десь загубили поняття "примусова депортація". Усі скриншоти: "Сибирь. Реалии"

Зазначимо, після того, як ЗМІ почали поширювати скріншоти із антиукраїнськими дописами на підтримку російської армії, дитсадок їх "почистив". Однак деякі з них все ж лишилися. Зокрема, публікації із зображеннями російської військової символіки, яку можна побачити на техніці та озброєнні окупантів.

Один із антиукраїнських постів, який дитсадок ще не встиг видалити

Крім того, російським дітям у ранньому віці прищеплюють "любовь к Родине", що зараз провадить криваву війну в Україні. На одному з поширених на сторінці дитсадка відео троє хлопчиків, одягнених у форму російських військових, співають про те, що вони "скоро підростуть і в армію підуть".