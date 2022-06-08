Захистив Київ: 15-річний підліток допоміг ЗСУ знищити колону ворожої техніки

15-річний Андрій Покраса допоміг Збройним Силам України зупинити рух російської техніки до Києва на початку повномасштабного вторгнення.
За допомогою свого дрона він помітив ворожу колону і передав геодані військовим.
Бійці знищили колону російської техніки, не пустивши окупантів до столиці.
Історію героїчного підлітка розповіли журналісти Global News.
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|Скріншот: Global News
15-річний скейтер Андрій Покраса з Київщини мав великий досвід керування квадрокоптерами. А військові потребували GPS-координатів російської техніки.
Підліток погодився допомогти ЗСУ, коли ті шукали власників дронів, які готові інформувати про ворожі колони.
"Він був єдиним, хто мав досвід роботи з безпілотниками в цьому регіоні.
Він справжній герой, герой України", – каже командувач відділу безпілотної розвідки ЗСУ Юрій Касьянов.
Андрію надали інформацію, де приблизно може бути російська колона.
Завдання хлопця полягало в тому, щоб знайти точні координати та надати їх бійцям.
"Це була одна з найбільших колон, яка рухалася по Житомирській трасі, і нам вдалося її знайти, бо одна з машин надовго ввімкнула світло", – каже Андрій.
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|Скріншот: Global News
Отримавши інформацію від підлітка, військові зупинили рух російської техніки поблизу села Березівки.
Цей населений пункт розташований недалеко від столиці – приблизно за 40 кілометрів на захід від Києва.
"Я надав їм координати та знімки, і після цього вони націлилися на місце розташування.
Мені потрібно було більш конкретно узгодити, де вони мають обстрілювати техніку з артилерії", – розповідає Покраса.
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Андрію було дуже страшно, коли він помітив російську колону, зізнається хопець журналістам.
Однак підліток був сповнений рішучості не дозволити росіянам захопити його місто.
"Якби у нас не було таких операторів і безпілотників, які можуть допомогти українській армії, я думаю, що Київ уже міг би бути окупований російськими військами", – сказав голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк у коментарі Global News.
Нагадаємо, на Сумщині 6-річний хлопчик передав ЗСУ свій омріяний квадрокоптер, який отримав до дня народження.
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