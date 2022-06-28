Олена Зеленська привітала українців з Днем Конституції та нагадала про злочини РФ

У День Конституції 28 червня перша леді, дружина Президента Олена Зеленська привітала українців та згадала права дітей.

У зверненні вона нагадала про злочини російських окупантів, які вони вчиняють проти українців.

"Країна-терорист щодня відбирає у наших дітей невід’ємне право на життя, записане в Конституції України.

Коли атакує ракетами торгові центри, житлові квартали, лікарні й укриття", – написала перша леді у Telegram.

Фото: Олена Зеленська/Facebook

Росія відбирає у дітей право на свободу, коли депортує їх на свої території, розлучаючи з батьками, або коли змушує місяцями жити у підвалах, каже Олена Зеленська.

Ворог також відбирає право на життя, коли розстрілює дітей у черзі за водою, та право на освіту, коли бомбардує школи.

"Власне, будь-яку статтю нашої Конституції Росія зараз прагне нівелювати. Знищити право наших дітей вирости українцями.

Проте діти, що змалку знають свої права, виростуть дорослими, які нікому їх не віддадуть", – наголошує Зеленська.

Також перша леді розповіла про всеукраїнський онлайн-конкурс "Конституція для всіх: і великих, і малих", для якого понад тисяча дітей цитували Конституцію.

"З прапорами й вишиванками, вдома і за кордоном, декларують ті права, за які ми зараз боремося. Учора конкурс скінчився, на YouTube-каналі проєкту можна подивитися переможців та зворушливі відео всіх учасників", – каже Зеленська.