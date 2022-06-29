Чи мобілізують в Україні жінок на війну? Відповідь ЦПД

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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29 червня 2022

З початком повномасштабної війни в Україні почало ширитись багато фейків стосовно мобілізації населення.

Зокрема, один із них – про примусову мобілізацію жінок, яких начебто згодом відправляють на передову.

У Центрі протидії дезінформації розповідають, що жінки в лавах Збройних сил служать лише в добровільному порядку та за контрактом.

Одним із головних приводів для поширення фейку є взяття жінок на військовий облік, яке має початися з 1 жовтня 2022 року.

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Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

"Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань.

Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України №313 від 11.10.2021р.", – йдеться в повідомленні.

У ЦПД наголошують, що взяття на облік не є мобілізацією, оскільки у воєнний час жінки можуть бути прийняті на службу лише на контракт або в добровільному порядку.

Також не підлягають призову на військову службу через мобілізацію жінки з дітьми до 18 років.

Утім в Міноборони раніше заявили, що жінки, які перебувають на обліку за військово-обліковими спеціальностями, все ж можуть бути мобілізовані у разі гострої нестачі спеціалістів.

"Наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями",пояснює заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, раніше УП.Життя писала про те, кого можуть мобілізувати та в яких випадках відправлятимуть на передову.

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