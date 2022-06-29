Чи мобілізують в Україні жінок на війну? Відповідь ЦПД

З початком повномасштабної війни в Україні почало ширитись багато фейків стосовно мобілізації населення.
Зокрема, один із них – про примусову мобілізацію жінок, яких начебто згодом відправляють на передову.
У Центрі протидії дезінформації розповідають, що жінки в лавах Збройних сил служать лише в добровільному порядку та за контрактом.
Одним із головних приводів для поширення фейку є взяття жінок на військовий облік, яке має початися з 1 жовтня 2022 року.
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"Це означає, що жінка стає військовозобов'язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань.
Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України №313 від 11.10.2021р.", – йдеться в повідомленні.
У ЦПД наголошують, що взяття на облік не є мобілізацією, оскільки у воєнний час жінки можуть бути прийняті на службу лише на контракт або в добровільному порядку.
Також не підлягають призову на військову службу через мобілізацію жінки з дітьми до 18 років.
Утім в Міноборони раніше заявили, що жінки, які перебувають на обліку за військово-обліковими спеціальностями, все ж можуть бути мобілізовані у разі гострої нестачі спеціалістів.
"Наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями", – пояснює заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Нагадаємо, раніше УП.Життя писала про те, кого можуть мобілізувати та в яких випадках відправлятимуть на передову.
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