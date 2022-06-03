69 сезон руху потягів: дитяча залізниця в Києві відновлює роботу

Київська дитяча залізниця відновить свою роботу в суботу, 4 червня. Це буд 69 сезон руху потягів.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Київ".

"Кожен охочий матиме змогу здійснити мандрівку Сирецьким парком. Також можна відвідати Музей історії Південно-Західної залізниці та виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки", – розповів Микола Поворозник.

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Адміністрація Київської дитячої залізниці повідомила розклад руху потягів:

Червень, липень, серпень – з четверга по неділю;

Вересень, жовтень – у вихідні дні;

Четвер, п'ятниця – з 10:30 до 17:10;

Субота, неділя – з 10:30 до 18:50.

Фото: Київська дитяча залізниця

Прогулянка буде проходити Сирецьким парком у загальному, ретро та люкс вагонах.

Вартість квитків – від 50 гривень.

Керівництво дитячої залізниці наголошує, що посадка та висадка пасажирів здійснюється виключно на станції "Київ-Пасажирський дитячий"

Нагадаємо, у Києві також відкрили ботанічний парк імені Гришка для відвідувань.

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