69 сезон руху потягів: дитяча залізниця в Києві відновлює роботу

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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3 червня 2022

Київська дитяча залізниця відновить свою роботу в суботу, 4 червня. Це буд 69 сезон руху потягів.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Київ".

"Кожен охочий матиме змогу здійснити мандрівку Сирецьким парком. Також можна відвідати Музей історії Південно-Західної залізниці та виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки", – розповів Микола Поворозник.

Адміністрація Київської дитячої залізниці повідомила розклад руху потягів:

  • Червень, липень, серпень – з четверга по неділю;
  • Вересень, жовтень – у вихідні дні;
  • Четвер, п'ятниця – з 10:30 до 17:10;
  • Субота, неділя – з 10:30 до 18:50.
 Фото: Київська дитяча залізниця

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Прогулянка буде проходити Сирецьким парком у загальному, ретро та люкс вагонах. 

Вартість квитків – від 50 гривень. 

Керівництво дитячої залізниці наголошує, що посадка та висадка пасажирів здійснюється виключно на станції "Київ-Пасажирський дитячий"

Нагадаємо, у Києві також відкрили ботанічний парк імені Гришка для відвідувань.

На Михайлівській площі можна поглянути на металобрухт від окупантів – знищену техніку українськими військовими. Або відвідати віртуальний тур по знищених будівлях.




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