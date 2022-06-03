69 сезон руху потягів: дитяча залізниця в Києві відновлює роботу

Київська дитяча залізниця відновить свою роботу в суботу, 4 червня. Це буд 69 сезон руху потягів.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Київ".
"Кожен охочий матиме змогу здійснити мандрівку Сирецьким парком. Також можна відвідати Музей історії Південно-Західної залізниці та виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки", – розповів Микола Поворозник.
Адміністрація Київської дитячої залізниці повідомила розклад руху потягів:
- Червень, липень, серпень – з четверга по неділю;
- Вересень, жовтень – у вихідні дні;
- Четвер, п'ятниця – з 10:30 до 17:10;
- Субота, неділя – з 10:30 до 18:50.
|Фото: Київська дитяча залізниця
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Вартість квитків – від 50 гривень.
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