У Херсоні лише двоє директорів шкіл погодилися розпочинати новий навчальний рік за російською програмою

Яна Осадча журналіст
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7 червня 2022

У окупованому Херсоні від директорів шкіл вимагали розпочати новий навчальній рік з 1 вересня за російською програмою.

Однак лише двоє з майже 60 директорів шкіл міста погодилися на вимоги окупантів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупаційна адміністрація міста доручила директорам, які погодилися на співпрацю, провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитись за російським законодавством.

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Педагогів також змушують укладати договори із самопризначеною владою.

 Фото: ALesik/Depositphotos

Нагадаємо, у Херсоні вчителі й раніше відмовлялися співпрацювати з ворогом, а у чотирьох селах окупованого Генічеського району Херсонської області вчителі також не захотіли працювати за російською шкільною програмою.

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Тим часом росіяни у Маріуполі примушують освітян записувати пропагандистські відео з дітьми до дня Росії 12 червня.

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