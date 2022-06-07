У Херсоні лише двоє директорів шкіл погодилися розпочинати новий навчальний рік за російською програмою

У окупованому Херсоні від директорів шкіл вимагали розпочати новий навчальній рік з 1 вересня за російською програмою.
Однак лише двоє з майже 60 директорів шкіл міста погодилися на вимоги окупантів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Окупаційна адміністрація міста доручила директорам, які погодилися на співпрацю, провести збори своїх педколективів та змусити підлеглих переоформитись за російським законодавством.
Педагогів також змушують укладати договори із самопризначеною владою.
|Фото: ALesik/Depositphotos
Нагадаємо, у Херсоні вчителі й раніше відмовлялися співпрацювати з ворогом, а у чотирьох селах окупованого Генічеського району Херсонської області вчителі також не захотіли працювати за російською шкільною програмою.
Читайте також: Шкарлет педагогам в окупації: не зобов'язані працювати на росіян і викладати за їх стандартами
Тим часом росіяни у Маріуполі примушують освітян записувати пропагандистські відео з дітьми до дня Росії 12 червня.
Читайте також: Як вчителю в окупації не стати зрадником? Історія педагога із захопленого міста Херсонщини
Читайте також: Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією