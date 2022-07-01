До 24 лютого фотографував балерин: як митець став бійцем Нацгвардії

В українському війську є багато творчих людей: оперні музиканти, виконавці хіп-хопу, сценаристи та художники.

У лавах захисників служить ще один творчий боєць із позивним Небо, розповідають у Національній Гвардії України.

До повномасштабного вторгнення він був фотографом і знімав переважно артистів театру, балерин.

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"Дуже люблю балет. Це для мене – святе. Портрети, люди. Я багато фотографував дівчат з Харківського національного академічного театру опери та балету. Також працював з театром Шевченка", – розповідає Небо.

До 24 лютого Небо був фотографом. Фото: Національна гвардія України

Небо не мав жодного досвіду військової служби, але за кілька днів повномасштабної війни став на захист України.

Спочатку митець потрапив до піхоти, але потім почав вчитись на артилериста.

Тепер Небо днями та ночами стоїть за артилерійською бусоллю, адже він – командир гармати.

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Від нього залежить її орієнтування, вимірювання відстані, фіксація цілей, розвідка.

"Його команди чітко та неухильно виконують бійці, які входять розрахунку. Навіть не віриться, що ще вчора він фотографував балерин у ХНАТОБ", – кажуть бійці.

Боєць знімав переважно балерин, артистів театру

Небо та його дружина – представники творчої професії.

"Коли почалася війна ми перші дні вирішили залишатися вдома. У мене дитина два з половиною рочки. На четвертий день війни по Харкову активно почала працювати авіація", – пригадує військовий.

Та коли у будинок сім’ї потрапили уламки після авіаудару, пара вирішила вивозити дитину.

"Дуже складно було дістатися до залізничного вокзалу з ХТЗ, таксі не працювало. На вокзалі теж була величезна паніка", – каже Небо.

Тепер боєць із творчим минулим – командир гармати

Сім’я добу ночувала на вокзалі. Потім вони виїхали до Тернополя і провели на вокзалі ще 2 дні, аж поки волонтери не допомогли з поселенням.

"Я повернувся до Харкова і з вокзалу пішов до військкомату. Наступного дня я вже був у армії. Раніше до війська жодного стосунку не мав.

Але тепер у мене є стимул, бажання: мою дитину образили, як і сотні інших наших дітей. Я не буду цього терпіти!" – розповідає Небо.

Навіть на війні Небо мислить красивими кадрами

На думку бійця, війна не вбиває творчих інстинктів, тому він, як і раніше, мислить красивими кадрами.

Однак наразі чоловік віддається новій професії, щоб наблизити перемогу України, додають нацгвардійці.