Немає місця російським: у Тернополі українізували назви 13 вулиць

У Тернополі перейменували 14 вулиць. Назви 13 з них мали російське або радянське походження.

Зокрема, у місті з'являться вулиці Захисників України та на честь Петра Батьківського – лейтенанта й уродженця Тернополя, який загинув в бою під смт Піски.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Реклама:

"Тут, як і в усій Україні, немає місця російським та радянським назвам вулиць. Людям, які проживають на цих вулицях, платити додатково за переоформлення документів не потрібно", – підкреслив міський голова.

За його словами, рішення про те, які вулиці необхідно перейменувати, ухвалювала спеціальна комісія. Водночас варіанти нових назв вулиць пропонували жителі Тернополя.

Загалом до 30 червня громадяни подали майже 2800 варіантів українізованих назв вулиць.

За результатами обговорень з урахуванням пропозицій тернополян, міськрада вирішила перейменувати:

вулицю Танцорова на вулицю Старий Поділ;

вулицю Живова на вулицю Торговиця;

вулицю Макаренка на вулицю Іванни Блажкевич;

вулицю А. Чехова на вулицю Олени Теліги;

вулицю Агрономічна на вулицю Дарії Віконської;

вулицю Ю. Гагаріна на вулицю Івана Гавдиди;

вулицю Достоєвського на вулицю Ілярія Бриковича;

вулицю М. Глінки на вулицю Миколи Леонтовича;

вулицю М. Ломоносова на вулицю Квітки Цісик;

вулицю Пушкіна на вулицю Захисників України;

вулицю Л. Толстого на вулицю Євгена Мєшковського;

вулицю Чалдаєва на вулицю Патріарха Любомира Гузара;

вулицю Бригадна (за винятками будинків 12-26) на вулицю Петра Батьківського;

вулицю Бригадна (нумерація будинків 12-26) на вулицю Покрови.

Читайте також: Нардеп пропонує перейменувати на честь Зеленського вулицю на Житомирщині Реклама:

Крім того, враховуючи пропозиції філологів, істориків та краєзнавців, депутати внесли технічні зміни у діючі назви вулиць:

вулицю Є.Гріга читати як вулицю Едварда Ґріґа;

вулицю Об’їздна читати як вулицю Об’їзна;

вулицю Монюшко читати як вулицю Станіслава Монюшка;

вулицю Лук’яновича читати як вулицю Дениса Лукіяновича;

вулицю Лучаківського читати як вулицю Володимира Лучаковського;

вулицю Братів Гжицьких читати як вулицю Братів Ґжицьких;

вулицю І.Репина читати як вулицю Іллі Рєпіна;

вулицю Кардинала Сліпого читати як Патріарха Йосифа Сліпого.

Нагадаємо, у Львові та ближніх до нього населених пунктах, які входять до громади, перейменували 19 вулиць. У місті з’являться вулиця Героїв Маріуполя, Херсонська та Гостомельська.