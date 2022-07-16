Грає з усіма охочими: 10-річний чемпіон Києва з шашок збирає гроші на потреби ЗСУ

Київський чемпіон з шашок – 10-річний Андрій Дяченко збирає кошти на потреби Збройних сил України, граючи з усіма охочими.

Хлопчик з родиною живе в Дарницькому районі столиці, за перші два дні йому вдалось зібрати 2600 грн.

Андрій надихнувся прикладом Валерії Єжової, 10-річної чемпіонки світу з шашок, яка вирішила допомогти українським військовим граючи на вулицях Києва. Про допомогу хлопчика вперше розповіла мама Валерії Любов Квітка-Єжова.

"До збору коштів на потреби ЗСУ декілька днів назад приєднався ще один юний київський шашкіст Дяченко Андрій. Вчора лише за день Андрій зібрав 2600 грн!

Поки у нас є такі патріотичні дітки, ми непереможні!", – написала вона.

Андрій Дяченко. Фото: Любов Квітка-Єжова

Андрій та Валерія займаються шашками в одному гуртку в Київському палаці дітей і юнацтва.

Попри свій юний вік Андрій вже досвідчений гравець в шашки, він присвятив грі 6 років свого життя та має другий дорослий розряд. Також він є діючим чемпіоном Києва у своєму віці.

"Андрій залишається чемпіоном, це щорічне змагання, але після початку пандемії їх призупинили, тому він досі офіційно чемпіон", – розповіла в коментарі "УП.Життя" мама хлопчика Вікторія Дяченко.

Фото: Любов Квітка-Єжова

Андрій виходить пограти з місцевими мешканцями двічі на день поблизу невеликого базарчику на вулиці Вербицького, ближче до Харківського шосе.

Мама Андрія каже, що він перемагав майже усіх, тому на третій день дитині вдалось зібрати вже 5500 гривень.

"Андрій перемагав усіх, але сьогодні він грав з дорослим КМСником, це не так легко для дитини в 10 років. Він у нього і виграв, і зіграв в нічию, і програв", – розповідає мама Андрія Вікторія.

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