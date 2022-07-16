Грає з усіма охочими: 10-річний чемпіон Києва з шашок збирає гроші на потреби ЗСУ

Київський чемпіон з шашок – 10-річний Андрій Дяченко збирає кошти на потреби Збройних сил України, граючи з усіма охочими.

Хлопчик з родиною живе в Дарницькому районі столиці, за перші два дні йому вдалось зібрати 2600 грн.

Андрій надихнувся прикладом Валерії Єжової, 10-річної чемпіонки світу з шашок, яка вирішила допомогти українським військовим граючи на вулицях Києва. Про допомогу хлопчика вперше розповіла мама Валерії Любов Квітка-Єжова.

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"До збору коштів на потреби ЗСУ декілька днів назад приєднався ще один юний київський шашкіст Дяченко Андрій. Вчора лише за день Андрій зібрав 2600 грн!

Поки у нас є такі патріотичні дітки, ми непереможні!", – написала вона.

Андрій Дяченко. Фото: Любов Квітка-Єжова

Андрій та Валерія займаються шашками в одному гуртку в Київському палаці дітей і юнацтва.

Попри свій юний вік Андрій вже досвідчений гравець в шашки, він присвятив грі 6 років свого життя та має другий дорослий розряд. Також він є діючим чемпіоном Києва у своєму віці.

"Андрій залишається чемпіоном, це щорічне змагання, але після початку пандемії їх призупинили, тому він досі офіційно чемпіон", – розповіла в коментарі "УП.Життя" мама хлопчика Вікторія Дяченко.

Фото: Любов Квітка-Єжова

Андрій виходить пограти з місцевими мешканцями двічі на день поблизу невеликого базарчику на вулиці Вербицького, ближче до Харківського шосе.

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Мама Андрія каже, що він перемагав майже усіх, тому на третій день дитині вдалось зібрати вже 5500 гривень.

"Андрій перемагав усіх, але сьогодні він грав з дорослим КМСником, це не так легко для дитини в 10 років. Він у нього і виграв, і зіграв в нічию, і програв", – розповідає мама Андрія Вікторія.

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