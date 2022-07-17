Знайшли завдяки селфі на крадений телефон: ідентифікували окупанта, який чинив звірства на Київщині

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 липня 2022

Російський окупант вкрав телефон у мешканця на Київщині та лишив у ньому чимало особистих фото. 

Під час передислокації він загубив гаджет. За фото, які знайшли у пам'яті пристрою, вдалось ідентифікувати злочинця, йдеться у розслідуванні "Слідство. Інфо".

Ним виявився 20-річний солдат 64-ї мотострілецької бригади Даніїл Фролкін.

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Росіянина впізнав Василь Царик – мешканець села Андріївка, де окупант чинив звірства у березні 2022 року.  Чоловік з Київщини був свідком вбивства односельчанина саме Фролкіним.

 Фото: "Слідство. Інфо"

Військові російської 64-ї мотострілецької бригади чинили звірства щодо місцевих мешканців. Вони викрадали, катували та вбивали людей. А ще – відбирали цінні особисті речі та авто. 

Фролкін забрав телефон у подружжя Тетяни та Леоніда. Він активно робив селфі та спільні фото з іншими військовими. 

Перед втечею з позиції росіянин видалив фото та вирішив залишити гаджет у селі. За кілька тижнів вдалося відновити видалені фото з обличчям окупантів.

 Фото: "Слідство. Інфо"

Василь Царик став свідком того, як росіянин поцілив в голову односельчанину Ігорю Єрмакову, якого окупанти поставили на коліна.

Чоловік запам'ятав обличчя вбивці, а також характерні татуювання на руках та шиї. 

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Нагадаємо, наприкінці травня штучний інтелект розпізнав окупанта, який сфотографувався на Polaroid. Тоді росіянин лишив фотокартку пограбованому будинку. 

У липні поліція оголосила йому підозру.

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