Знайшли завдяки селфі на крадений телефон: ідентифікували окупанта, який чинив звірства на Київщині

Російський окупант вкрав телефон у мешканця на Київщині та лишив у ньому чимало особистих фото.
Під час передислокації він загубив гаджет. За фото, які знайшли у пам'яті пристрою, вдалось ідентифікувати злочинця, йдеться у розслідуванні "Слідство. Інфо".
Ним виявився 20-річний солдат 64-ї мотострілецької бригади Даніїл Фролкін.
Росіянина впізнав Василь Царик – мешканець села Андріївка, де окупант чинив звірства у березні 2022 року. Чоловік з Київщини був свідком вбивства односельчанина саме Фролкіним.
|Фото: "Слідство. Інфо"
Військові російської 64-ї мотострілецької бригади чинили звірства щодо місцевих мешканців. Вони викрадали, катували та вбивали людей. А ще – відбирали цінні особисті речі та авто.
Фролкін забрав телефон у подружжя Тетяни та Леоніда. Він активно робив селфі та спільні фото з іншими військовими.
Перед втечею з позиції росіянин видалив фото та вирішив залишити гаджет у селі. За кілька тижнів вдалося відновити видалені фото з обличчям окупантів.
|Фото: "Слідство. Інфо"
Василь Царик став свідком того, як росіянин поцілив в голову односельчанину Ігорю Єрмакову, якого окупанти поставили на коліна.
Чоловік запам'ятав обличчя вбивці, а також характерні татуювання на руках та шиї.
Нагадаємо, наприкінці травня штучний інтелект розпізнав окупанта, який сфотографувався на Polaroid. Тоді росіянин лишив фотокартку пограбованому будинку.
У липні поліція оголосила йому підозру.
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