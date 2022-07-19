Виникли проблеми: українським випускникам у Вроцлаві не вдалось скласти НМТ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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19 липня 2022

У Польщі частина українських випускників шкіл, які складають національний мультипредметний тест у Вроцлаві, не змогла пройти екзаменування.

Тепер деяким абітурієнтам доведеться реєструватись на додаткові сесії.

Це сталось через те, що в частині комп'ютерних аудиторій Вроцлавського медичного університету стались "непередбачувані проблеми", повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Що саме завадило пройти тестування, у відомстві не розповідають.

Тепер частина випускників, які проходили тестування у Вроцлавському медуніверситеті, тепер мають зареєструватись на додаткову сесію.

Фото: luminastock/Depositphotos

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Зробити це можна, подавши заяву на своїй інформаційній сторінці на сайті УЦОЯО за посиланням.

"Організація та проведення НМТ ‒ надзвичайно складна справа, особливо якщо йдеться про тестування за кордоном. 

На можливість проведення тестувань впливає безліч чинників: графік роботи місцевих установ освіти, наявність україномовних педагогів у регіоні, а також інші обставини та події, що відбуваються в місті або країні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сайті Міністерства освіти і науки України 18 липня запрацював чат-бот для допомоги абітурієнтам.

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