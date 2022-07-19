У Києві створили чат-бот допомоги домашнім улюбленцям

У Києві власники домашніх улюбленців зможуть отримати безкоштовну консультацію від фахівців.
Зробити це можна за допомогою нещодавно створеного Telegram-боту "Твій вет Київ", повідомили в Київській міській державній адміністрації.
За допомогою боту можна отримати консультацію від ветеринара про догляд та допомогу домашнім улюбленцям.
Консультації надаватимуть ветеринари з практичним досвідом роботи з Київської міської клініки ветеринарної медицини.
|Фото: SergPoznanskiy/Depositphotos
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"Ми щодня отримуємо від містян запитання і прохання надати пораду щодо домашніх улюбленців.
Особливо в нинішній період воєнного стану, коли негативних факторів стало в рази більше, і це може негативно впливати на стан тварин", – розповідає керівниця лікарні Наталя Мазур.
Звертатись по допомогу через Telegram-бот можна з 09:00 до 18:00.
Також цілодобово доступна довідка щодо перших дій у випадку отруєння тварини, укусу кліща або інших комах, графіку профілактичних оглядів та щеплень.
Також за допомогою сервісу можна дізнатись адреси ветеринарних клінік.
Наразі бот перебуває у тестовому режимі, надалі його функціонал обіцяють розширити.
Нагадаємо, раніше "УП.Життя" публікувала поради, де отримати ветеринарну допомогу та знайти контакти фахівців в умовах воєнного стану.
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