У Києві створили чат-бот допомоги домашнім улюбленцям

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
2772
19 липня 2022

У Києві власники домашніх улюбленців зможуть отримати безкоштовну консультацію від фахівців.

Зробити це можна за допомогою нещодавно створеного Telegram-боту "Твій вет Київ", повідомили в Київській міській державній адміністрації.

За допомогою боту можна отримати консультацію від ветеринара про догляд та допомогу домашнім улюбленцям.

Консультації надаватимуть ветеринари з практичним досвідом роботи з Київської міської клініки ветеринарної медицини.

Фото: SergPoznanskiy/Depositphotos

Читайте також: Несли тварин як скарб: як українці з Харківщини евакуювалися з домашніми улюбленцями. ФОТО

"Ми щодня отримуємо від містян запитання і прохання надати пораду щодо домашніх улюбленців.

Особливо в нинішній період воєнного стану, коли негативних факторів стало в рази більше, і це може негативно впливати на стан тварин", – розповідає керівниця лікарні Наталя Мазур.

Звертатись по допомогу через Telegram-бот можна з 09:00 до 18:00.

Також цілодобово доступна довідка щодо перших дій у випадку отруєння тварини, укусу кліща або інших комах, графіку профілактичних оглядів та щеплень.

Також за допомогою сервісу можна дізнатись адреси ветеринарних клінік.

Наразі бот перебуває у тестовому режимі, надалі його функціонал обіцяють розширити.

Нагадаємо, раніше "УП.Життя" публікувала поради, де отримати ветеринарну допомогу та знайти контакти фахівців в умовах воєнного стану.

Читайте також: Учені припускають, що собаки можуть допомогти знизити злочинність у містах




 106
Суспільство

Тільки чорний гумор і рятує. Будні бойової медикині "Мами Ріти"

Вікторія Андрєєва
 875
Знай про ВІЛ

Що треба знати про ВІЛ під час війни і як оцінити свій ризик

За підтримки USAID
 36332
Суспільство

Яким буде навчання з 1 вересня: відповіді освітнього омбудсмена

Яна Осадча

Головне на сайті


Суспільство

Тільки чорний гумор і рятує. Будні бойової медикині "Мами Ріти"

Вікторія Андрєєва
Без російської драми: у Києві змінили назву театру Лесі Українки
У Києві створили чат-бот допомоги домашнім улюбленцям
Заклади освіти без належних бомбосховищ не зможуть розпочати офлайн-навчання – МВС
Верховний суд зобов’язав блогерку виплатити 250 тисяч за провалений Instagram-розіграш
Коронавірус не зник: в Україні зросла кількість хворих на COVID-19
Знай про ВІЛ

Що треба знати про ВІЛ під час війни і як оцінити свій ризик

За підтримки USAID
Суспільство

Яким буде навчання з 1 вересня: відповіді освітнього омбудсмена

Яна Осадча