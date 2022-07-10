Учені припускають, що собаки можуть допомогти знизити злочинність у містах

Учені припускають, що собаки можуть знизити рівень злочинності у суспільстві.

Науковці з Університету штату Огайо дослідили злочинність у місті Колумбус і виявили, що у районах, де було більше собак, було менше пограбувань та вбивств.

Американські вчені вважають, що причиною є вигул собак, адже коли "собачники" вигулюють своїх улюбленців на вулицях, вони спілкуються з сусідами, будують довіру і стежать за порядком у своєму районі.

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Відповідне дослідження опублікували у журналі Oxford Academic, повідомляє Science Alert.

"Люди, які вигулюють своїх собак, фактично патрулюють свої околиці.

Вони бачать, коли щось йде не так, і коли в цьому районі є підозрювані сторонні люди. Це може бути засобом стримування злочинів", – каже провідний автор дослідження соціолог Ніколо Пінчак.

Учені висунули таку гіпотезу, надихнувшись теорією дослідниці урбаністики Джейн Джейкобс.

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Вона стверджувала, що для відчуття безпеки та соціального контролю у районах має бути багато "очей на вулиці".

Це означає, що люди в громадських місцях допомагають підтримувати порядок і безпеку просто своєю присутністю, оскільки це дає їм можливість стежити за своїм оточенням, будувати довіру з сусідами.

Так само присутність людей на вулицях під час вигулу собак може сприяти нагляду за сусідами та їхньою безпекою, зміцнювати довіру в громаді, сприяти взаємодії між людьми.

Ця ідея вже мала вплив у соціології, міському плануванні та наукових колах, але було небагато спроб кількісно визначити, чи це працює для зниження рівня злочинності.

Дослідники з Університету штату Огайо вирішили це перевірити. Вони дослідили зв’язок між кількістю собак та злочинністю у районах міста Колумбус.

Учені використовували дані з багатьох джерел, зокрема:

статистику злочинності в районах міста Колумбус, штат Огайо;

маркетингове опитування мешканців міста Колумбус (43 078 учасників), що показує кількість домогосподарств, де є власники собак;

дані окремого соціологічного дослідження Adolescent Health and Development in Context під керівництвом співавтора дослідження Крістофера Браунінга, що вимірює рівень довіри та соціальний клімат у районах.

Виявилося, що більша концентрація собак і, відповідно, "собачників" у районі пов’язана з нижчим рівнем злочинності.

Зокрема, у районах, де була вища концентрація собак, було менше пограбувань і вбивств. Майнових злочинів також було менше там, де було більше собак, незалежно від рівня довіри між сусідами. Натомість, собаки меншою мірою впливали на кількість нападів при обтяжуючих обставинах у районах з високим рівнем довіри між мешканцями.

"Згідно з моделлю боротьби зі злочинністю Джейкобс, ми виявили, що концентрація собак по сусідству обернено пов’язана з рівнем пограбувань, вбивств і, меншою мірою, нападів при обтяжуючих обставинах серед районів із високим рівнем довіри".

Водночас ці результати не свідчать про причинно-наслідкові зв'язки, адже наразі вони стосуються лише одного міста.

Крім того, дослідники визнають, що вони не можуть виключити вплив інших чинників, тому для більш детального вивчення проблеми необхідно більше досліджень.

Тим не менш, нові дані підтверджують, що вигул собак може сприяти зниженню злочинності в суспільстві.

Можливо, причиною є те, що люди вчаться розпізнавати підозрілих сторонніх осіб або навіть відлякували потенційних порушників завдяки собакам.

"Це дослідження пропонує переконливі докази переваг місцевого моніторингу вулиць і присутності собак у боротьбі зі злочинністю та звертає увагу на внесок домашніх тварин в інші аспекти соціальної організації сусідства", – кажуть вчені.

Потрібні додаткові дослідження, але, схоже, собаки можуть мати позитивний вплив на спільноти, просто об’єднуючи людей, наголошують науковці.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що собаки позитивно впливають на психіку дітей.