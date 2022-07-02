В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для випускників 11-х класів: інструкція

Починаючи з 1 липня, випускники 11-х класів можуть реєструвати особисті електронні кабінети в рамках цьогорічної вступної кампанії.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Реєстрація стартувала і для тих, хто вступатиме до університетів на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра.

Вказані категорії абітурієнтів мають подати електронну заяву до 29 липня.

Водночас перед початком реєстрації електронних кабінетів майбутнім студентам радять уважно ознайомитися з інструкціями.

"Реєстрацію буде відкрито впродовж усього часу подання заяв, тож не поспішайте створювати кабінет у перші дні", – наголошує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

У МОН нагадали основні правила, які варто пам'ятати під час створення кабінетів:

✅ усі електронні кабінети, зареєстровані в минулих роках, анульовані. Кожен вступник має створити новий особистий кабінет;

✅ реєструйте кабінет на пошту, до якої маєте доступ і яка не заборонена на території України. На цю пошту надходитиме посилання для активації, яким можна скористатися протягом 15 хвилин. Якщо за цей час ви не активували кабінет, то процедуру реєстрації необхідно повторити;

✅ запам'ятайте пароль, який ви зазначаєте під час реєстрації, адже він буде потрібен для подальших входів у кабінет;

✅ якщо у вас є декілька сертифікатів ЗНО або НМТ, то під час реєстрації для ідентифікації достатньо вказати дані лише одного з них. Інформацію про інші сертифікати можна додати пізніше в електронному кабінеті;

✅ якщо ви реєструєтеся без сертифіката НМТ/ЗНО, то для ідентифікації вкажіть номер (без серії) документа, що посвідчує особу: паспорта або свідоцтво про народження (якщо документ про освіту оформлений на нього);

✅ якщо ви маєте декілька різних документів про освіту, то реєструвати кабінет потрібно лише на один із них і тільки на одну електронну адресу. Якщо у вас вже є електронний кабінет на основі документа про ПЗСО (11-ти класів), але також маєте диплом молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалвара) та хочете вступати на його основі, то реєструвати другий кабінет не потрібно.

Водночас абітурієнтам, які мають право на пільгу, необхідно звернутися до найближчого закладу освіти з підтверджуючими це документами до початку подання заяв.

Нагадаємо, у МОН запустили гарячу лінію для онлайн-консультацій абітурієнтів.