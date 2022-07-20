Пес Патрон "розповів", який подарунок хоче на день народження. ФОТО

Талісман чернігівських піротехніків пес Патрон святкує день народження – 20 липня йому виповнилося 3 роки.

Про це розповіли на сторінці Патрона в Instagram.

"Мені 3 роки. І я найщасливіший пес у Всесвіті. У мене є любляча сім‘я, я маю достобіса іграшок, я допомагаю рятувати життя людей, і у мене щодня є що їсти", – йдеться у дописі.

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Пес-піротехнік "попросив" українців подарувати йому усмішку і пожертвувати гроші на допомогу тваринам.

Пес Патрон святкує 3-річчя і просить українців про допомогу тваринам

"Хочу попросити допомогти мені зібрати кошти на велииииику миску корму для собачок і котиків, в яких поки немає свого дому: хотів би їх пригостити в честь свого дня народження.

Це зовсім не обов‘язково, лише якщо у вас є можливість. Я знаю, що зараз кожна копійка не зайва, тому все зрозумію", – пишуть на Instagram-сторінці Патрона.

Усі гроші, які зберуть на подарунок зірковому песику, передадуть зоозахисній організації UAnimals.

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Перерахувати кошти можна:

на картку monobank 5375411201735474 (на рахунок за посиланням);

на PayPal: dsnspatron@gmail.com.

Господарі Патрона привітали його тортом із собачої їжі

Господарі Патрона привітали його тортом із собачої їжі та поділилися святковим фото.

"На другому фото я просто в шоці, що дружина Михайла вміє такі торти робити. Так ще й серйозно каже "їж-їж, моя любов". Ну що за прекрасний день", – "каже" пес.