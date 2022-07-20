У Києві поліція врятувала кошенят, яких викинули у сміттєвий бак. ФОТО

У Києві поліціянти врятували трьох новонароджених кошенят, яких викинули у сміттєвий бак.

Поліціянти знайшли тварин замотаними у пакеті під час добового чергування 19 липня.

Місцевий мешканець звернув увагу на нявкання і розповів про це правоохоронцям.

Одним із них був криміналіст Дарницького управління поліції Ігор Новик, який раніше вже допомагав чотирилапим.

Історію порятунку кошенят розповіли у поліції Києва.

Криміналіст Дарницького управління поліції Ігор Новик врятував 3 кошенят від загибелі у сміттєвому баку

"До чергової частини нашого управління поліції надійшла інформація про кримінальне правопорушення.

Ми відпрацювали виклик, а коли сідали в автомобіль, до нас звернувся чоловік з проханням перевірити неподалік сміттєвий бак, з якого чути нявкання котів", – розповідає старший лейтенант поліції Ігор Новик.

Правоохоронці дістали з баку перемотаний пакет, у якому були зовсім маленькі кошенята.

"Думаю, їм близько тижня від народження", – додає Ігор Новик.

Чоловік одразу відвіз малюків до ветеринарної клініки, де кошенятам надали медичну допомогу.

Нині кошенята перебувають під наглядом ветеринарів.

"Під час розмови з Ігорем з’ясувалось, що такий порятунок тварин не вперше у його житті", – кажуть у поліції.

Раніше правоохоронець уже врятував собаку Харді, якого потім взяв під опіку.

У травні Харді потрапив у ДТП через недбалість господарів.

"Жахлива подія трапилась на очах у поліцейського, коли тваринка перебігала дорогу.

Нині Харді проходить реабілітацію після перенесених операцій та перебуває під захистом свого рятівника", – додають у поліції.