У Києві поліція врятувала кошенят, яких викинули у сміттєвий бак. ФОТО

У Києві поліціянти врятували трьох новонароджених кошенят, яких викинули у сміттєвий бак.
Поліціянти знайшли тварин замотаними у пакеті під час добового чергування 19 липня.
Місцевий мешканець звернув увагу на нявкання і розповів про це правоохоронцям.
Одним із них був криміналіст Дарницького управління поліції Ігор Новик, який раніше вже допомагав чотирилапим.
Історію порятунку кошенят розповіли у поліції Києва.
|Криміналіст Дарницького управління поліції Ігор Новик врятував 3 кошенят від загибелі у сміттєвому баку
"До чергової частини нашого управління поліції надійшла інформація про кримінальне правопорушення.
Ми відпрацювали виклик, а коли сідали в автомобіль, до нас звернувся чоловік з проханням перевірити неподалік сміттєвий бак, з якого чути нявкання котів", – розповідає старший лейтенант поліції Ігор Новик.
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Правоохоронці дістали з баку перемотаний пакет, у якому були зовсім маленькі кошенята.
"Думаю, їм близько тижня від народження", – додає Ігор Новик.
Чоловік одразу відвіз малюків до ветеринарної клініки, де кошенятам надали медичну допомогу.
Нині кошенята перебувають під наглядом ветеринарів.
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"Під час розмови з Ігорем з’ясувалось, що такий порятунок тварин не вперше у його житті", – кажуть у поліції.
Раніше правоохоронець уже врятував собаку Харді, якого потім взяв під опіку.
У травні Харді потрапив у ДТП через недбалість господарів.
"Жахлива подія трапилась на очах у поліцейського, коли тваринка перебігала дорогу.
Нині Харді проходить реабілітацію після перенесених операцій та перебуває під захистом свого рятівника", – додають у поліції.
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