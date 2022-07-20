З початку війни Україна повернула 46 дітей, депортованих у Росію

З початку повномаштабної війни Україні вдалося повернути 46 дітей, яких примусово депортували до країни-агресора РФ.

Про це повідомила радниця-уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук під час брифінгу 20 липня.

Станом на сьогодні офіційно підтверджено 5100 випадків депортації дітей, але ця кількість щодня збільшується.

"У відкритих джерелах російська влада озвучує цифру 350 тисяч нібито "евакуйованих" до РФ дітей. При евакуації цих дітей негайно мали би повернути на територію України, але цього не відбулося.

Ми можемо говорити не про "евакуацію", а про примусову депортацію і примусове переміщення", – каже Дар’я Герасимчук.

Дитяча омбудсменка наголосила, що не може спростувати чи підтвердити цифру 350 тисяч, яку озвучують росіяни, адже вони не надають жодних списків.

Щоб повернути українських дітей, необхідно спочатку ідентифікувати їх, пояснює дитяча омбудсменка.

Українські інституції не мають доступу до окупованих територій, тому для пошуку дітей вони співпрацюють з міжнародними організаціями.

Наразі більшість вивезених дітей – це діти, яких вивезли разом з дорослими примусово. Деякі з них втратили батьків.

"Також ми знаємо, що серед цих дітей є певна кількість дітей зі статусом сироти і дітей, позбавлених батьківського піклування.

РФ націлена на процедуру усиновлення і зміни громадянства, тому саме ця категорія дітей є потенційно у великій небезпеці", – пояснює Герасимчук.

Нагадаємо, Путін підписав указ, який спрощує набуття російського громадянства для українських дітей, зокрема сиріт.

А нещодавно росіяни вивезли 108 українських дітей, які позбавлені батьківського піклування, з Донецької області на територію країни-агресора і "влаштували" їх у прийомні сім’ї.