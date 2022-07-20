З початку війни Україна повернула 46 дітей, депортованих у Росію

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
1441
20 липня 2022

З початку повномаштабної війни Україні вдалося повернути 46 дітей, яких примусово депортували до країни-агресора РФ.

Про це повідомила радниця-уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук під час брифінгу 20 липня.

Станом на сьогодні офіційно підтверджено 5100 випадків депортації дітей, але ця кількість щодня збільшується.

"У відкритих джерелах російська влада озвучує цифру 350 тисяч нібито "евакуйованих" до РФ дітей. При евакуації цих дітей негайно мали би повернути на територію України, але цього не відбулося.

Ми можемо говорити не про "евакуацію", а про примусову депортацію і примусове переміщення", – каже Дар’я Герасимчук.

Читайте також: РФ "передала" 108 українських дітей-сиріт з Донбасу російським сім'ям

  Фото: jordache/Depositphotos

Дитяча омбудсменка наголосила, що не може спростувати чи підтвердити цифру 350 тисяч, яку озвучують росіяни, адже вони не надають жодних списків.

Щоб повернути українських дітей, необхідно спочатку ідентифікувати їх, пояснює дитяча омбудсменка. 

Українські інституції не мають доступу до окупованих територій, тому для пошуку дітей вони співпрацюють з міжнародними організаціями.

Наразі більшість вивезених дітей – це діти, яких вивезли разом з дорослими примусово. Деякі з них втратили батьків.

"Також ми знаємо, що серед цих дітей є певна кількість дітей зі статусом сироти і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

РФ націлена на процедуру усиновлення і зміни громадянства, тому саме ця категорія дітей є потенційно у великій небезпеці", – пояснює Герасимчук.

Нагадаємо, Путін підписав указ, який спрощує набуття російського громадянства для українських дітей, зокрема сиріт.

А нещодавно росіяни вивезли 108 українських дітей, які позбавлені батьківського піклування, з Донецької області на територію країни-агресора і "влаштували" їх у прийомні сім’ї.

Читайте також: Повернення з Мордору. Як депортованих українців витягують з Росії




 2397
Профі У Профтех

"У профтехосвіті залишаються на тиждень або на життя". Історії майстра та викладачки

СПЕЦПРОЄКТ
 11836
Суспільство

Тільки чорний гумор і рятує. Будні бойової медикині "Мами Ріти"

Вікторія Андрєєва
 2161
Знай про ВІЛ

Що треба знати про ВІЛ під час війни і як оцінити свій ризик

За підтримки USAID

Головне на сайті


Профі У Профтех

"У профтехосвіті залишаються на тиждень або на життя". Історії майстра та викладачки

СПЕЦПРОЄКТ
8 пацієнтів у важкому стані: що відомо про постраждалих від обстрілу Вінниці
Ритейлер LEGO створив фігурки українських жінок-військових. ФОТО
З початку війни Україна повернула 46 дітей, депортованих у Росію
Одеса залишає Всесвітній Клуб Одеситів через росіян
У Києві поліція врятувала кошенят, яких викинули у сміттєвий бак. ФОТО
Суспільство

Тільки чорний гумор і рятує. Будні бойової медикині "Мами Ріти"

Вікторія Андрєєва
Знай про ВІЛ

Що треба знати про ВІЛ під час війни і як оцінити свій ризик

За підтримки USAID