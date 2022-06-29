Росіяни хочуть відправити вчителів з Криму на роботу в окуповані міста України – КримSOS

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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29 червня 2022

У тимчасово окупованому Криму складають списки вчителів, яких можуть відправити працювати на інші захоплені росіянами території України. Зокрема, до Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомив аналітик громадської організації КримSOS Євгеній Ярошенко.

За його словами, директори кримських шкіл мають скласти списки педагогів до 1 липня.

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"Ймовірно, їх потім планують відправити на роботу в школи на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Окремо просять відмітити кандидатів на посади директорів шкіл", – заявив Ярошенко.

Наслідки "русского мира" в українській школі. Фото: Fotoreserg/Depositphotos

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За даними джерел організації, співробітники окупаційного "управління освіти" Сімферопольського району запросили у адміністрації шкіл інформацію про педагогів, які готові працювати у школах на окупованих територіях південних областей України.

Нагадаємо, більшість українських педагогів відмовляються співпрацювати з окупаційним режимом. Наприклад, у Мелітополі 90% з 2 700 співробітників місцевого управління освіти не захотіли працювати на ворога. Схожа ситуація і в Херсоні, де лише двоє директорів шкіл міста із 60 погодилися на співпрацю з окупантами.

Водночас росіяни заявляють, що з 1 вересня українські діти з окупованих міст, зокрема Запорізької області, навчатимуться за програмою РФ. 

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