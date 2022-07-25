У Бучі діти організували автомийку, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 липня 2022

У Бучі троє хлопчиків організували автомийку, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України.

За 2 дні їхньої роботи мама одного з дітей перерахувала тисячу гривень на платформу UNITED24 через "Дію".

Загалом хлопці вже зібрали 2,5 тисяч гривень, миючи фари автомобілів, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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"Такі історії надихають і нагадують: кожен може допомогти країні, роблячи той мінімум, що вміє.

Підтримуйте такі ініціативи та кидайте донати на ЗСУ. Сьогодні ідеальний день для цього", – наголошують у відомстві.

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 Фото: СтратКом ЗСУ/Telegram

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Нагадаємо, UNITED24 – це фандрайзингова платформа для збору коштів на потреби військових та медиків, а також відбудови України, створення якої ініціював президент Зеленський.

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Щоб пожертвувати кошти на цю платформу через "Дію", потрібно вибрати UNITED24 у головному меню, вказати суму донату і спосіб оплати.

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