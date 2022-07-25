У Бучі діти організували автомийку, щоб зібрати кошти на ЗСУ

У Бучі троє хлопчиків організували автомийку, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України.
За 2 дні їхньої роботи мама одного з дітей перерахувала тисячу гривень на платформу UNITED24 через "Дію".
Загалом хлопці вже зібрали 2,5 тисяч гривень, миючи фари автомобілів, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Такі історії надихають і нагадують: кожен може допомогти країні, роблячи той мінімум, що вміє.
Підтримуйте такі ініціативи та кидайте донати на ЗСУ. Сьогодні ідеальний день для цього", – наголошують у відомстві.
Читайте також: 12-річний переселенець у Тернополі готує лимонад і збирає гроші на ЗСУ. ФОТО
|Фото: СтратКом ЗСУ/Telegram
Читайте також: Грає з усіма охочими: 10-річний чемпіон Києва з шашок збирає гроші на потреби ЗСУ
Нагадаємо, UNITED24 – це фандрайзингова платформа для збору коштів на потреби військових та медиків, а також відбудови України, створення якої ініціював президент Зеленський.
Щоб пожертвувати кошти на цю платформу через "Дію", потрібно вибрати UNITED24 у головному меню, вказати суму донату і спосіб оплати.
Читайте також: Подарувала всі гроші з дня народження: 9-річна дівчинка з Мукачева підтримала ЗСУ