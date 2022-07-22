Подарувала всі гроші з дня народження: 9-річна дівчинка з Мукачева підтримала ЗСУ

9-річна Ліда з Мукачева передала Збройним силам України подаровані їй гроші на день народження.
Разом з рідними дівчинка передала на ЗСУ 6 тис. грн та 40 євро, повідомили в Русі підтримки Закарпатських військових.
"Днями у моєї донечки був День народження і перед нею постала дилема - які ж подарунки вона хоче отримати.
Трохи подумавши, вона зайшла до кухні зі словами: "Мамо, найбільше, що я хочу – мир і закінчення війни нашою перемогою!", – розповіла мама дівчинки.
|Фото: Рух підтримки Закарпатських військових
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Після цього сім'я просила рідних допомогти Ліді зібрати кошти для українських військових.
Половину подарованих коштів сім'я перерахувала на лікування поранених бійців, а іншу частину передали на збір для купівлі автівки, призначеної ЗСУ.
Без подарунків 9-річну Ліду не залишили – від військових дівчинка отримала іграшкового ведмедика.
Раніше "УП.Життя" розповідала про дітей, які своїми діями надихають українців та підтримують воїнів на передовій.
Зокрема про чемпіона Києва з шашок,10-річного Андрія, який збирає кошти на потреби ЗСУ, граючи з усіма охочими.
В Одесі 10-річна волонтерка плете рятівні тактичні браслети для українських захисників.
У Дніпрі 6-річна Соломія Реут збирала гроші на бронежилети бійцям ЗСУ, граючи на флейті.
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