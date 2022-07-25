Збудовані 5500 років тому: на Львівщині знайшли споруди часів енеоліту

У Львівській області на горі Лисівка поблизу міста Винники знайшли фрагменти споруд, збудованих за доби енеоліту.

Ці елементи укріплень датуються приблизно 3500 роком до н.е. і вони є однією з найдавніших знахідок на заході України, повідомили у Львівській обласній раді.

Як розповів археолог та співробітник НАН України Андрій Гавінський, який 10 років займається місцевими розкопками, це найдавніше поселення доби енеоліту, яке до цього знаходили на теренах Львівщини.

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"Ми бачимо залишки дерев’яної стіни. Спершу був викопаний рів шириною 30 см. Він викопаний дуже рівно, що свідчить про наявність вже тоді спеціальних інструментів. Колоди у цьому рові вбиті поруч одна біля одної.

А зовні частокіл був обліплених глиною, що ущільнювало паркан. Можемо зробити висновок, що це була міцна, неприступна огорожа заввишки близько трьох метрів", – розповів Андрій Гавінський.

Фото: Львівська обласна рада

За словами археолога, нова знахідка не належить до трипільської культури, яка славилась украпленими городищами на територіях Румунії, Молдови та України.

Натомість це споруди лійчастої культури – однієї з найдавніших землеробських й скотарських культур Північної й Центральної Європи.

Гора Лисівка є давнім об'єктом цікавості для археологів, оскільки там під шарами ґрунту законсервовано чимало пам'яток.

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Розкопки у Винниках проводять з 90-х років, і завдяки попереднім дослідженням відомо, що культура лійчастого посуду на теренах України межувала з трипільською культурою.

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Знайдене оборонне поселення археологи називають вагомим доказом поєднання в тій місцевості двох культур.

Далі науковці планують знайти та розкопати другу лінію частоколу, оскільки є припущення, що вона знаходиться поруч.

В облраді наголошують, що місцевість поблизу міста Винники в перспективі може стати популярним туристичним місцем завдяки знахідкам.

"Ми практично щороку знаходимо нові пам’ятки минулого нашого краю. Це свідчить про те, що наші предки, які жили на цих землях тисячі років тому зводили двоповерхові споруди, виготовляли тканини, кераміку.

Поки що вдалося дослідити близько 40 відсотків пам’яток, які приховують винниківські гори", – каже директор "Історико-краєзнавчого музею Львівської облради Ігор Тимець.