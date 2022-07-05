В Україні 90% випускників шкіл змогли отримати атестати – Шкарлет

Попри воєнний стан та бойові дії 90% випускників шкіл в Україні змогли отримати свідоцтва про середню освіту.
У 12 областях школи видали 100% атестатів, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"Станом на 5 липня 2022 року свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту отримали понад 90% випускників дев’ятих і одинадцятих класів", – каже він.
Міністр зазначив, що свідоцтва випускників, які опинились на окупованих територіях або не мали змоги їх отримати з інших причин, зможуть зробити це пізніше.
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Документи будуть зберігатися впродовж року після завершення воєнного стану в Україні.
Випускники шкіл, які виїхали закордон також зможуть отримати атестати через дипломатичні установи країни перебування.
Нагадаємо, що уряд також планує інтегрувати документи про освіту у додаток "Дія", ними зможуть користуватись українці, які опинились на окупованих територіях.
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