В Україні 90% випускників шкіл змогли отримати атестати – Шкарлет

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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5 липня 2022

Попри воєнний стан та бойові дії 90% випускників шкіл в Україні змогли отримати свідоцтва про середню освіту.

У 12 областях школи видали 100% атестатів, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Станом на 5 липня 2022 року свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту отримали понад 90% випускників дев’ятих і одинадцятих класів", – каже він.

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Міністр зазначив, що свідоцтва випускників, які опинились на окупованих територіях або не мали змоги їх отримати з інших причин, зможуть зробити це пізніше.

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 Фото: design_ua/Depositphotos

Документи будуть зберігатися впродовж року після завершення воєнного стану в Україні.

Випускники шкіл, які виїхали закордон також зможуть отримати атестати через дипломатичні установи країни перебування.

Нагадаємо, що уряд також планує інтегрувати документи про освіту у додаток "Дія", ними зможуть користуватись українці, які опинились на окупованих територіях.

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