МОЗ спростувало фейки РФ про продаж дітей на органи та мавпячу віспу як "побічку" вакцинації

Російська пропаганда звинуватила Міжнародний Комітет Червоного Хреста у нібито продажі на органи дітей у Маріуполі.

Міністерство охорони здоров'я спростувало цей та інші фейки, що поширює РФ під час війни.

Також російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що МКЧХ нібито готувався до того, що українська влада "застосує" хімічну зброю в Маріуполі, а українські військові "намагалися отруїти" місцевих жителів Кремінної та Рубіжного на Донбасі.

Крім того, проросійські медіа продовжують поширювати фейки про мавпячу віспу. Нова хвиля повідомлень стосувалася того, що віспа – нібито побічний ефект від щеплення проти коронавірусу.

У МОЗ роз'яснили, чому не варто вірити вказаним фейкам.

Фейк №1

Російські ЗМІ пишуть, що на базі Міжнародного комітету Червоного Хреста нібито знайшли медичні картки дітей, в яких шукали "здорові внутрішні органи" для "чорних трансплантацій" та плани тренувань по захисту від хімзброї.

Факт

МОЗ, посилаючись на заяву безпосередньо Червоного Хреста, наголошує: організація не збирає медичні картки дітей та не причетна до торгівлі органами, як натякають у фейкових повідомленнях росіяни. Крім того, у маріупольському офісі Комітету не було медичних карток дітей.

Також МКЧХ засуджує використання хімічної зброї та виступає за повну ліквідацію її залишків у світі. А тренування МКЧХ по захисту в умовах хімнебезпеки не доводять, ніби в Маріуполі готувалася провокація із застосуванням такої зброї.

"МКЧХ присутній у багатьох країнах, що постраждали від збройних конфліктів, тож цілком виправдано, що організація готує своїх працівників до роботи в надзвичайних умовах, зокрема хімічної атаки. Подібні заходи інформування МКЧХ проводить у всіх країнах, де має офіси й де продовжуються збройні конфлікти", – наголосили у МОЗ.

Фейк №2

Пропагандистські російські медіа заявили, що Збройні сили України 31 травня під час відступу нібито підірвали цистерну з азотною кислотою на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку.

Це нібито зробили з розрахунком на те, щоб шкідливі викиди, віднесені вітром у бік Рубіжного та Кремінної на Луганщині отруїли людей.

Факт

Насправді, за повідомленням голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, 31 травня саме окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Тоді очільник ОВА закликав мешканців області не виходити з укриттів та підготувати захисні маски. При цьому попередження стосувалося жителів усієї області, а не лише міст Рубіжне та Кремінна.

Крім того, згідно з даними метеокарти, ввечері 31 травня вітер дув у північно-східному, східному, південно-східному напрямках від Сєвєродонецька, тоді як Рубіжне та Кремінна розташовані на північному заході від Сєвєродонецька.

"Таким чином, вітер не міг знести шкідливі викиди в бік цих населених пунктів", – підкреслили у МОЗ.

Інформація про відступ ЗСУ також не відповідає дійсності, адже попри те, що 31 травня більша частина Сєвєродонецька контролювалася окупантами, місто не було оточене.

"ЗСУ тримали оборону на тих же позиціях, про що повідомляє Сергій Гайдай. Це спростовує інформацію про відступ українських військових, який нібито став причиною підриву цистерни", – підсумували у відомстві.

Фейк №3

У РФ почали з’являтися повідомлення про те, що мавпяча віспа – нібито побічний ефект від вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer-BioNTech. Ба більше, росіяни стверджують, що хворобу нібито вигадали для того, щоб приховати "побічку" після щеплення.

"Мовляв, внаслідок мавпячої віспи на шкірі людини з’являються такі ж пухирці, як і внаслідок аутоімунних шкірних захворювань. За словами (російських) користувачів соцмереж, в одному з документів компанія Pfizer вказала аутоімунні пухирчасті (бульозні) захворювання (autoimmune blistering disease) як один із побічних ефектів щеплення", – резюмує МОЗ.

Чому це неправда?

У звіті компанії Pfizer про несприятливі події після щеплення їхньою вакциною згадують аутоімунні пухирчасті захворювання. Проте мавпяча віспа – не аутоімунна хвороба. Захворювання виникає внаслідок зараження вірусом.

"Наразі в інструкції до вакцини Pfizer-BioNTech не згадують аутоімунні пухирчасті захворювання як можливий побічний ефект. У рідкісних випадках у деяких щеплених дійсно реєстрували подібні ускладнення, але на сьогодні зв’язок між вакцинацією та шкірними захворюваннями не є остаточно доведеним.

Попри можливі побічні ефекти вчені рекомендують вакцинуватися, оскільки переваги щеплення вище, ніж ризики від зараження COVID-19", – підсумували у відомстві.