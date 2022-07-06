Чи можуть діти виїжджати за кордон без дорослих? Пояснюють у РНБО

Діти до 16 років не можуть без супроводу дорослих виїжджати з України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО, коментуючи фейки про щодо самостійного виїзду дітей за кордон.

У відомстві зазначають, що також необхідно враховувати законодавство тієї країни, куди прямує підліток, бо там можуть бути свої вікові обмеження.

Реклама:

Зокрема, у Польщі діти віком 16-18 років вважаються такими, що перебувають без нагляду. Вони мають право подорожувати країною лише із законними представниками.

Дитина може їхати за кордон не обов’язково у супроводі батьків, вони можуть оформити доручення на іншу людину, яка поїде разом з підлітком.

"Батьки дитини можуть дати нотаріально завірене доручення на іншу особу, наприклад, тренера, який буде супроводжувати дитину у подорожі на спортивні змагання в іншу країну", – кажуть у Центрі.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру вивезення дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, вони можуть виїжджати лише за наявності згоди Національної соціальної сервісної служби, без нотаріального засвідчення документів.

У прикордонній службі зазначили, що за новими правилами перетин кордону значно спрощений, але це не дає права неповнолітнім самостійно проходити митний контроль. Однак існують і винятки. У березні 2022 року 11 річний хлопчик із Запоріжжя перейшов контрольний пункт на митниці самотужки, бо мама була змушена залишитися в Україні.

Реклама: