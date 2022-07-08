Захищає Україну з 2014 року: як колишній вчитель став авіаційним навідником ЗСУ

У Збройних Силах України ще з 2014 року служить передовий авіаційний навідник Тарас.

У цивільному житті чоловік був вчителем, але з початку російсько-української війни – пішов захищати державу.

Історію бійця розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

"Я прийшов до війська солдатом і вже тут освоїв професію, у якій хотів розвиватися далі. Я з дитинства любив авіацію.

Але льотчиком так швидко не станеш, тож обрав спеціалізацію, яка найближче до моєї улюбленої справи, і став авіаційним навідником", – розповідає Тарас.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Цивільна професія Тараса – вчитель англійської мови.

Але з початком війни у 2014 році він без вагань змінив її.

Пройшов складний шлях, щоб отримати відповідну освіту, зокрема кілька курсів з підготовки, атестаційну комісію тощо.

"Авіація – це романтика, але водночас надзвичайно складна робота. Втім, щоб показувати хороші результати, недостатньо просто виконувати цю роботу, нею треба жити і, що найголовніше, любити", – зізнається Тарас.

Перші дні повномасштабного вторгнення РФ для Тараса були найважчими, але розгубленість швидко минула.

"Ти просто зосереджуєшся на роботі і виконуєш поставлені задачі. Я навіть не уявляв, що зможу своїми очима побачити, як щільно працює авіація.

Наприклад, як заходить ланка ворожих Ка-52. Здавалося, що переглядаю якусь комп’ютерну гру. Дуже напружений момент був. Але… Вийшло так, що ті Ка-52 відпрацювали по своїх. Ну, і наші туди ж відпрацювали", – розповідає Тарас.

На думку військового, кілька місяців повномасштабного вторгнення довели, що для українців немає нічого неможливого.

Тарас радить "розумно" працювати і ніколи не боятися, бо страх – це найбільший ворог.

"Рівень російської авіації у порівнянні з нашою набагато нижчий. На мій погляд, їх не рятують найновіші технології, які вони застосовують у своїх літальних апаратах, адже в цілому їхня тактика дуже примітивна.

Натомість наші льотчики, зважаючи на наявний технічний парк, роблять просто неймовірні речі", – цитують бійця.

Однак про деякі з цих досягнень можна буде розповісти лише після закінчення війни.

"Моє покоління не знало ціну свободи. Зараз ми знаємо. І це треба передати у спадок, щоб у майбутньому не дозволити на нашу свободу зазіхати і, тим більше, щоб не втратити", – наголошує військовий.