Захищає Україну з 2014 року: як колишній вчитель став авіаційним навідником ЗСУ

У Збройних Силах України ще з 2014 року служить передовий авіаційний навідник Тарас.
У цивільному житті чоловік був вчителем, але з початку російсько-української війни – пішов захищати державу.
Історію бійця розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.
"Я прийшов до війська солдатом і вже тут освоїв професію, у якій хотів розвиватися далі. Я з дитинства любив авіацію.
Але льотчиком так швидко не станеш, тож обрав спеціалізацію, яка найближче до моєї улюбленої справи, і став авіаційним навідником", – розповідає Тарас.
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|Фото: Головнокомандувач ЗСУ
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Цивільна професія Тараса – вчитель англійської мови.
Але з початком війни у 2014 році він без вагань змінив її.
Пройшов складний шлях, щоб отримати відповідну освіту, зокрема кілька курсів з підготовки, атестаційну комісію тощо.
"Авіація – це романтика, але водночас надзвичайно складна робота. Втім, щоб показувати хороші результати, недостатньо просто виконувати цю роботу, нею треба жити і, що найголовніше, любити", – зізнається Тарас.
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Перші дні повномасштабного вторгнення РФ для Тараса були найважчими, але розгубленість швидко минула.
"Ти просто зосереджуєшся на роботі і виконуєш поставлені задачі. Я навіть не уявляв, що зможу своїми очима побачити, як щільно працює авіація.
Наприклад, як заходить ланка ворожих Ка-52. Здавалося, що переглядаю якусь комп’ютерну гру. Дуже напружений момент був. Але… Вийшло так, що ті Ка-52 відпрацювали по своїх. Ну, і наші туди ж відпрацювали", – розповідає Тарас.
На думку військового, кілька місяців повномасштабного вторгнення довели, що для українців немає нічого неможливого.
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Тарас радить "розумно" працювати і ніколи не боятися, бо страх – це найбільший ворог.
"Рівень російської авіації у порівнянні з нашою набагато нижчий. На мій погляд, їх не рятують найновіші технології, які вони застосовують у своїх літальних апаратах, адже в цілому їхня тактика дуже примітивна.
Натомість наші льотчики, зважаючи на наявний технічний парк, роблять просто неймовірні речі", – цитують бійця.
Однак про деякі з цих досягнень можна буде розповісти лише після закінчення війни.
"Моє покоління не знало ціну свободи. Зараз ми знаємо. І це треба передати у спадок, щоб у майбутньому не дозволити на нашу свободу зазіхати і, тим більше, щоб не втратити", – наголошує військовий.
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