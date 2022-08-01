Мінцифри звернулося до Meta через блокування фото і відеодоказів злочинів РФ у соцмережах

Міністерство цифрової трансформації України звернулося із відкритим листом до компанії Meta через блокування українського воєнного контенту в соціальних мережах.

Відкритий лист розмістили на офіційному сайті відомства.

У Мінцифри підкреслили, що українські блогери, журналісти та активісти, висвітлюючи перебіг повномасштабної війни в Україні, часто зіштовхуються з блокуванням контенту. Facebook та Instagram позначає його як "чутливий".

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"Увесь цей час команда Мінцифри допомагає розблоковувати пости та акаунти, але це не вирішує проблему глобально", – наголосили у відомстві.

Правда про війну в Україні стала "чутливим контентом" для Facebook та Instagram. Фото: lenasergpolll/Depositphotos

У зв'язку з цим Мінцифри закликає компанію Meta:

відкрити для користувачів з України правила модерації українського контенту ,

для користувачів з України , поділитися списком заборонених слів, які алгоритми соцмереж розцінюють як неприйнятні.

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Глава відомства Михайло Федоров підкреслив, що це дозволить уникнути масових блокувань.

"У той час, коли російська пропаганда залишається в полі зору, пости української медіаспільноти стали чутливим контентом для світу. Соцмережі створені для того, щоб розповідати правду. Але не можемо це робити достатньо, коли політики соціальних мереж створені лише для мирного часу.

Ми розуміємо політику Meta щодо ненависті, але вважаємо несправедливим блокування акаунтів та приховування постів. Ми знаємо, що Україна переможе. Але із вашою допомогою це станеться набагато швидше", – наголосив Михайло Федоров.

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Нагадаємо, у Meta пояснили, чому платформи компанії видаляли фото масових вбивств у Бучі, Ірпені та інших містах України, які скоюють російські окупанти.