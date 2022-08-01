Омбудсмен просить перевірити налаштування, перш ніж відправляти скаргу щодо мови на держсайтах

До мовного омбудсмена надійшла велика кількість звернень щодо порушення закону про мову. Проте частина з них не є коректними через хибні налаштування браузера користувачів.
Про це йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови у Facebook.
У законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зазначено, що версія головної сторінки має бути державною мовою.
Це працює у випадку, якщо користувач не обрав пріоритетно іншу мову. Тому часом попереднє завантаження сторінки може визначити наступний перегляд.
|Фото: undrey / Depositphotos
Тому, аби уникнути таких ситуації, омбудсмен радить:
- в налаштуваннях веббраузера та пошукового сервісу обрати українську мову пріоритетною;
- очистити дані вебперегляду браузера (у т.ч. кеш і файли cookie).
Нагадаємо, в уряді пропонують ввести комплексний іспит для отримання громадянства України. Перевірятимуть знання з українською мови та історії, а також – з основ Конституції України.
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