Омбудсмен просить перевірити налаштування, перш ніж відправляти скаргу щодо мови на держсайтах

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 серпня 2022

До мовного омбудсмена надійшла велика кількість звернень щодо порушення закону про мову. Проте частина з них не є коректними через хибні налаштування браузера користувачів.

Про це йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови у Facebook.

У законі  "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зазначено, що версія головної сторінки має бути державною мовою

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Це працює у випадку, якщо користувач не обрав пріоритетно іншу мову. Тому часом попереднє завантаження сторінки може визначити наступний перегляд.

 Фото: undrey / Depositphotos

Тому, аби уникнути таких ситуації, омбудсмен радить:

  • в налаштуваннях веббраузера та пошукового сервісу обрати українську мову пріоритетною;
  • очистити дані вебперегляду браузера (у т.ч. кеш і файли cookie).

Нагадаємо, в уряді пропонують ввести комплексний іспит для отримання громадянства України. Перевірятимуть знання з українською мови та історії, а також – з основ Конституції України.

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