Результати основної сесії НМТ: 200 балів з математики набрали майже 6 тисяч людей

Українські абітурієнти пройшли основну сесію національного мультипредметного тестування – спрощеного ЗНО.

За результатами тестування, 5965 учасників основної сесії НМТ набрали 200 балів з математики.

З української мови максимальний бал отримали 2852 учасники, а з історії України – 3885 учасників, повідомляє Міністерство освіти і науки.

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Основна сесія НМТ-2022 тривала з 22 липня до 4 серпня, результати отримали понад 187 тисяч учасників.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Оцінювання відбувалось у більш ніж 250 населених пунктах України та в понад 40 містах Європи.

Під час основної сесії понад 19 тисяч українців склали тест за кордоном.

Загалом 200 балів на основній сесії НМТ отримали:

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з одного предмета – 7462 учасники;

з двох предметів – 1855 учасників;

з трьох предметів – 510 учасників.

Нагадаємо, 10 серпня завершився другий етап підтвердження участі у додатковій сесії НМТ-2022.

Для людей, які підтвердили участь, з 12 серпня з’явиться можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення-перепустку.

Там буде вказано дату, час і місце проходження тестування.

Додаткова сесія НМТ має тривати з 16 по 20 серпня.