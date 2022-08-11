Результати основної сесії НМТ: 200 балів з математики набрали майже 6 тисяч людей 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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11 серпня 2022

Українські абітурієнти пройшли основну сесію національного мультипредметного тестування – спрощеного ЗНО.

За результатами тестування, 5965 учасників основної сесії НМТ набрали 200 балів з математики.

З української мови максимальний бал отримали 2852 учасники, а з історії України3885 учасників, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Основна сесія НМТ-2022 тривала з 22 липня до 4 серпня, результати отримали понад 187 тисяч учасників. 

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 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Оцінювання відбувалось у більш ніж 250 населених пунктах України та в понад 40 містах Європи. 

Під час основної сесії понад 19 тисяч українців склали тест за кордоном

Загалом 200 балів на основній сесії НМТ отримали:

  • з одного предмета – 7462 учасники;
  • з двох предметів – 1855 учасників;
  • з трьох предметів – 510 учасників.

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Нагадаємо, 10 серпня завершився другий етап підтвердження участі у додатковій сесії НМТ-2022.

Для людей, які підтвердили участь, з 12 серпня з’явиться можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення-перепустку.

Там буде вказано дату, час і місце проходження тестування.

Додаткова сесія НМТ має тривати з 16 по 20 серпня.

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