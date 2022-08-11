Результати основної сесії НМТ: 200 балів з математики набрали майже 6 тисяч людей 

Українські абітурієнти пройшли основну сесію національного мультипредметного тестування – спрощеного ЗНО.
За результатами тестування, 5965 учасників основної сесії НМТ набрали 200 балів з математики.
З української мови максимальний бал отримали 2852 учасники, а з історії України – 3885 учасників, повідомляє Міністерство освіти і науки.
Основна сесія НМТ-2022 тривала з 22 липня до 4 серпня, результати отримали понад 187 тисяч учасників.
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|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
Оцінювання відбувалось у більш ніж 250 населених пунктах України та в понад 40 містах Європи.
Під час основної сесії понад 19 тисяч українців склали тест за кордоном.
Загалом 200 балів на основній сесії НМТ отримали:
- з одного предмета – 7462 учасники;
- з двох предметів – 1855 учасників;
- з трьох предметів – 510 учасників.
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Нагадаємо, 10 серпня завершився другий етап підтвердження участі у додатковій сесії НМТ-2022.
Для людей, які підтвердили участь, з 12 серпня з’явиться можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення-перепустку.
Там буде вказано дату, час і місце проходження тестування.
Додаткова сесія НМТ має тривати з 16 по 20 серпня.
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