На Львівщині 8-річний хлопчик зібрав понад 70 тисяч на ЗСУ, співаючи на вулицях

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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11 серпня 2022

Українські діти долучаються до волонтерства не менше, ніж дорослі: хтось грає у шашки, робить лимонад чи миє автівки.

Зокрема, 8-річний Юрій Напора уже зібрав понад 70 тисяч на Збройні сили України, співаючи на вулицях у містах Львівщини.

10 серпня Юрій вкотре організував благодійний концерт у Новояворівську на підтримку захисників України.

Хлопчику вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень, розповідають у Львівській обласній держадміністрації.

"Хлопчина понад три години спільно з батьком виконував українські пісні для перехожих яворівчан", – йдеться у повідомленні.

Усі кошти Юрко відправив волонтерам ГО "Апостольська Чота", які допомагають захисникам Миколаєва. 

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 Фото: Львівська ОДА

Юрій уже не вперше долучається до збору коштів для ЗСУ, кажуть в ОДА.

Нещодавно хлопець зібрав понад 23 тисяч гривень, співаючи патріотичні пісні у Мостиськах.

А понад 40 тисяч гривень йому вдалося зібрати під час концертів у центрі Городка на Львівщині.

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