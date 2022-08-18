Інфекціоніст розповів про хвороби, які підстерігають бійців на фронті

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 серпня 2022

Українські військові в окопах більш схильні до інфекцій, які передаються через немиті руки або зіпсуті продукти. 

Про найпоширеніші захворювання, які можуть спіткати солдатів на передовій, розповів лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федор Лапій в інтерв'ю для "УП.Життя".

Він зазначив, що в окопах ризик "підхопити" інфекцію повітряно-крапельним шляхом доволі незначний.

"Натомість існують ризики поширення інфекцій, які передаються фекально-оральним шляхом. Сюди може відноситися і дизентерія, сальмонельоз, і холера.

На передовій є проблема зберігання продуктів, які псуються швидко, проблема відсутності звичної гігієни, коли після туалету можна помити руки, перш ніж, наприклад, торкатися продуктів харчування і інших людей", – пояснив лікар-інфекціоніст.

 Фото: k2photoprojects / Depositphotos

Влітку проблемою є обмежений доступ до чистої води та велика кількість переносників хвороб (зокрема мух). 

"Вигрібна яма це не water closet (туалет – ред.). Ти не можеш залишити службу, якщо в тебе діарея. Якщо ти перебуваєш в передовому окопі, мусиш терпіти діарею і виконувати завдання, а не залишитися вдома і не піти на роботу", – пояснює інфекціоніст.

Саме тому Федор Лапій радить до персональних аптечок бійців додати антисептики, які б убезпечили військових від більшості хвороб, які передаються через брудні руки. 

Він наголошує, що рідкі або гелеві санітайзери дозволяють не захворіти самому і не поширювати інфекцію далі.

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