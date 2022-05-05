У Бучі вперше після деокупації відбулася весільна церемонія. ФОТО

У зруйнованій, але звільненій від російських окупантів Бучі відбулася перша весільна церемонія.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
Андрій та Вікторія стали першою парою, яка одружилася у відновленій будівлі деокупованого міста на Київщині.
"Перша весільна церемонія у відновленому залі Бучанського відділу ДРАЦС. Відділ повернувся до роботи після усунення наслідків російської окупації. Наші колеги повні сил та енергії для надання якісних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану", – йдеться у повідомленні.
|Молодята у відновленому РАЦСі у Бучі. Фото: Мін'юст
Крім того, у Бучанському відділі ДРАЦСу нагадали, що проводять весільні церемонії не лише для місцевих мешканців, адже в умовах воєнного стану діє принцип екстериторіальності.
|Перша весільна церемонія у Бучанському РАЦСі. Фото: Мін'юст
Нагадаємо, українські військові звільнили Бучу від російських загарбників 1 квітня.
Одразу після повернення міста під контроль української влади стало відомо про братські могили, де поховані сотні мирних мешканців. На вулицях лежали вбиті окупантами місцеві громадяни. У деяких із них були зав'язані руки.
Папа Римський засудив звірства росіян і назвав звільнену від окупантів Бучу "містом мучеників", а страшні вчинки ворогів "різаниною".
2 травня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що прокурори та поліція встановили особу першого підозрюваного у звірячих убивствах цивільних людей у місті Буча під Києвом.
Вас також може зацікавити:
У львівській лікарні одружилася медсестра з Лисичанська, яка під час вибуху втратила обидві ноги
Із полону на весілля: захисник острова Зміїний одружився у Харкові. ФОТО
Фельдшерка з Лисичанська вивезла з-під обстрілів дві машини "швидкої допомоги"
Кохання під час війни: 3 гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО
У Херсоні лікарі-інтерни стали першою парою, яка одружилась у місті за час війни
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.