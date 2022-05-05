У Бучі вперше після деокупації відбулася весільна церемонія. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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5 травня 2022

У зруйнованій, але звільненій від російських окупантів Бучі відбулася перша весільна церемонія.  

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Андрій та Вікторія стали першою парою, яка одружилася у відновленій будівлі деокупованого міста на Київщині.

"Перша весільна церемонія у відновленому залі Бучанського відділу ДРАЦС. Відділ повернувся до роботи після усунення наслідків російської окупації. Наші колеги повні сил та енергії для надання якісних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану", – йдеться у повідомленні.

Молодята у відновленому РАЦСі у Бучі. Фото: Мін'юст

Крім того, у Бучанському відділі ДРАЦСу нагадали, що проводять весільні церемонії не лише для місцевих мешканців, адже в умовах воєнного стану діє принцип екстериторіальності. 

Перша весільна церемонія у Бучанському РАЦСі. Фото: Мін'юст

Нагадаємо, українські військові звільнили Бучу від російських загарбників 1 квітня.

Одразу після повернення міста під контроль української влади стало відомо про братські могили, де поховані сотні мирних мешканців. На вулицях лежали вбиті окупантами місцеві громадяни. У деяких із них були зав'язані руки.

Папа Римський засудив звірства росіян і назвав звільнену від окупантів Бучу "містом мучеників", а страшні вчинки ворогів "різаниною".

2 травня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що прокурори та поліція встановили особу першого підозрюваного у звірячих убивствах цивільних людей у місті Буча під Києвом. 

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