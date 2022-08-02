"Воювати мають боєздатні": третя петиція про виїзд чоловіків за кордон набрала необхідні голоси

Третя електронна петиція з проханням зняти обмеження на виїзд чоловіків за кордон під час війни набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів – 25 тисяч.

Авторка звернення Юлія Булавіна вважає, що "воювати мають боєздатні люди".

Вона просить президента дозволити виїзд чоловікам 18-60 років без військового досвіду, а також обмежено придатним до служби.

Реклама:

Петиція з'явилася на сайті президента 19 травня і зібрала понад 27 тисяч підписів – тепер Володимир Зеленський має відповісти на звернення.

Булавіна пише, що після 24 лютого в Україну повернулися понад 110 тисяч чоловіків, до тероборони записалися понад 100 тисяч добровольців, а до Інтернаціонального легіону – 20 тисяч бійців.

Також особовий склад ЗСУ налічує понад 230 тисяч людей, а МВС – понад 165 тисяч.

З цього авторка робить висновок, що в Україні уже нібито є 625 тисяч підготовлених людей, "абсолютна більшість з яких пройшли відповідне навчання, вміють поводитися зі зброєю, мають відповідний рівень фізичної та психічної підготовки".

Реклама:

"Ми ж маємо безліч айті-, соц-, креативних-, технічних- та інших фахівців, що можуть воювати на інформаційному фронті та бути більш корисними працюючи за кордоном, допомагаючи нашим біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами", – вважає Булавіна.

Також вона стверджує, що впровадження обмежень на виїзд окремих категорій громадян з території України "нагадує радянські практики, від яких наша країна поступово позбавляється".

Нагадаємо, раніше українці уже створювали дві подібні петиції: 18 травня і 27 червня.

Олександр Гуміров просив зняти заборону на виїзд чоловікам призовного віку та запровадити приоритет призову добровольців під час мобілізації.

А Тарас Никифорчук просив зняти будь-які обмеження на виїзд для усіх без винятку.

Усі ці звернення набрали необхідну кількість голосів. У відповідь президент зазначив, що захист держави – це обов’язок громадянина.

Володимир Зеленський додав, що такі петиції мають адресуватися не йому, а батькам полеглих воїнів, адже від 50 до 100 українських військових щодня гинуть на фронті.