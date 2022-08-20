В Україні завершилася додаткова сесія спрощеного ЗНО: вже доступні результати

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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20 серпня 2022

Абітурієнти, які на додатковій сесії складали Національний мультипредметний тест, вже можуть переглянути результати.

Бали доступні на інформаційних сторінках абітурієнтів.

Додаткова сесія НМТ проходила 17-18 серпня в Україні та закордоном в 315 екзаменаційних центрах, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

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Усього в тестування мали взяти участь 25833 вступників в Україні, 3750 з яких – закордоном.

Фото: luckybusiness/Depositphotos

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"Уже розміщено на інформаційних сторінках учасників НМТ, а також у ЄДЕБО, тож 21 814 абітурієнтів (з них 2 891 особа проходила тестування за кордоном) уже можуть подавати документи для вступу", – йдеться в повідомлені.

Додаткова сесія проходила зокрема у 26 країнах світу: Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канаді, Латвії, Литві, Люксембурзі, Молдові, Німеччині, Польщі, Португалії, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франції, Хорватії, Чехії і Швейцарії.  

15 серпня завершилась реєстрація на спеціальну сесію НМТ, яка має пройти протягом 12-16 вересня.

Нагадаємо, "УП.Життя" розповідала про проблеми ЗНО-2022, зокрема аномальну кількість відмінників в цьому році.

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