Львівські рятувальники показали врятованого пса, який застряг у закинутому приміщенні. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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22 серпня 2022

У Львові рятувальники витягли собаку, який застряг на семиметровій глибині.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також ділиться фото чотирилапого у Facebook.

Зранку 22 серпня львівським надзвичайникам повідомили про скуління тварини у закинутому приміщенні з каналізаційними трубами.

Небайдужа жінка розповіла, що пес не міг самостійно вибратись.

"Як з’ясувалось, нещасна тварина перебувалана глибині 7 метрів, тож рятувальники спустилися до пухнастика і на руках витягнули його на поверхню", – кажуть у ДСНС.

 Фото: ДСНС

"Тепер ти у безпеці, рудий хвостик", – додають рятувальники.

 Рятувальники витягли собаку, який застряг на семиметровій глибині

 Небайдужа жінка повідомила ДСНС, що пес не може самостійно вибратись

 "Тепер ти у безпеці, рудий хвостик", – додають рятувальники.

Нагадаємо, у Києві небайдужий перехожий повідомив про "велику ящірку" на дереві.

Завдяки цьому служба порятунку тварин врятувала перелякану ігуану.

Також зоозахисники врятували кота, якого катував живодер на Київщині. Дивом вцілілого котика назвали Мощуном.

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