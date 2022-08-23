Не лише мовний бар'єр: з якими проблемами зіштовхнулись батьки дітей, які навчаються закордоном

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 серпня 2022

Освітні проблеми українських біженців зі слів батьків не обмежуються мовним бар'єром. 

Про це свідчать дані опитування, яке провела Служба освітнього омбудсмена.

Хоча мовний бар'єр – найпоширеніша проблема, про неї повідомили майже 70% опитаних. Ще 17% зазначили, що були  складнощі у спілкуванні однолітків через різні мови.

З проблемами освітнього процесу зіштовхнулись 27% батьків. Вони зазначили, що дитина отримувала подвійне навантаження через навчання в українському та закордонному закладі освіти. 

Понад 8% опитаних батьків вважають проблемою різновікові класи у школах. 

 Фото: ZaraMuzafarova / Depositphotos

35% батьків вбачають проблему у відмінностях освітніх програм в українських та закордонних закладах.

Майже 6% підкреслили, що дитині довелось відвідувати уроки, які вона ніколи не вивчала в українській школі. 

А ще 6,7% батьків зіштовхнулись з тим, що викладання історії відрізняється від того, як її подають в Україні.

3,5% опитаних повідомили про необхідність оплати підручників у країні перебування.

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Батьки також наголошували, що дитині було складно дістатися до школи, були проблеми з видачею документів про навчання та неможливість дитини перейти до наступного класу.

13% опитаних зазначили, що дитині заважав навчатися емоційний та психологічний стан. 

6,7% батьків зазначили, що дитина не сприймала  дистанційне навчання, яке було організовано українським закладом освіти. 

Майже 10% батьків наголосили на нестачі гаджетів для освіти. 

В опитуванні взяли участь 7921 батьків, чиї діти здобувають освіту в Україні та за кордоном.

Нагадаємо, що в освітньому процесі України та сусідніх країн є чимало відмінностей. На думку батьків, школи закордоном мають менше навантаження, а педагоги створюють більш дружну атмосферу в колективі.

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