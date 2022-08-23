Не лише мовний бар'єр: з якими проблемами зіштовхнулись батьки дітей, які навчаються закордоном

Освітні проблеми українських біженців зі слів батьків не обмежуються мовним бар'єром.

Про це свідчать дані опитування, яке провела Служба освітнього омбудсмена.

Хоча мовний бар'єр – найпоширеніша проблема, про неї повідомили майже 70% опитаних. Ще 17% зазначили, що були складнощі у спілкуванні однолітків через різні мови.

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З проблемами освітнього процесу зіштовхнулись 27% батьків. Вони зазначили, що дитина отримувала подвійне навантаження через навчання в українському та закордонному закладі освіти.

Понад 8% опитаних батьків вважають проблемою різновікові класи у школах.

Фото: ZaraMuzafarova / Depositphotos

35% батьків вбачають проблему у відмінностях освітніх програм в українських та закордонних закладах.

Майже 6% підкреслили, що дитині довелось відвідувати уроки, які вона ніколи не вивчала в українській школі.

А ще 6,7% батьків зіштовхнулись з тим, що викладання історії відрізняється від того, як її подають в Україні.

3,5% опитаних повідомили про необхідність оплати підручників у країні перебування.

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Батьки також наголошували, що дитині було складно дістатися до школи, були проблеми з видачею документів про навчання та неможливість дитини перейти до наступного класу.

13% опитаних зазначили, що дитині заважав навчатися емоційний та психологічний стан.

6,7% батьків зазначили, що дитина не сприймала дистанційне навчання, яке було організовано українським закладом освіти.

Майже 10% батьків наголосили на нестачі гаджетів для освіти.

В опитуванні взяли участь 7921 батьків, чиї діти здобувають освіту в Україні та за кордоном.

Нагадаємо, що в освітньому процесі України та сусідніх країн є чимало відмінностей. На думку батьків, школи закордоном мають менше навантаження, а педагоги створюють більш дружну атмосферу в колективі.