Учені пояснили, чому нарциси вірять у теорії змови частіше за інших

Нарцисизм – це особливість характеру, для якої притаманна надмірна самозакоханість, ігнорування потреб інших, жага до уваги, маніпулятивність тощо.

Водночас така поведінка може свідчити не лише про особливість характеру, а про психічний розлад (нарцисичний розлад особистості), який потребує лікування.

Учені вважають, що нарциси схильні вірити у теорії змови більш активно, ніж інші люди.

Зокрема, з вірою у теорії змови вони пов’язали притаманні для нарцисів риси – параною, потребу домінувати, контролювати, бути "унікальними" тощо.

Відповідних висновків дійшли вчені Олександра Ціхоцька, Марта Марчлевська та Майкі Біддлстоун з Університету Кента, Польської академії наук і Кембриджського університету, повідомляє MedicalXpress.

Науковці описали характеристики нарцисів, які сприяють їхній вірі у конспірологію – результати дослідження опублікували у журналі Current Opinion in Psychology.

Нарциси зазвичай вірять у власну перевагу та права, що ставлять їх вище за "звичайних" людей.

Також люди з нарцисизмом зазвичай мають три специфічні риси: невротизм, антагонізм і екстраверсію.

За словами дослідників, саме ці риси роблять нарцисів сприйнятливими до теорій змови.

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Невротизм – це схильність емоційно та ірраціонально реагувати на інформацію.

Попередні дослідження показали, що це часто пов’язано з низькою самооцінкою, труднощами у стосунках і соромом. Невротизм також пов’язують з параноєю.

Антагонізм – це агресія стосовно інших та їхньої думки, зазвичай як засіб досягнення або збереження контролю.

Екстраверсію описують як агресивну або наполегливу поведінку, яка часто поєднується з самовпевненістю та здатністю зачаровувати.

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Чому нарциси схильні вірити у конспірологію?

Параноя

Нарциси можуть підтримувати теорії змови через їхню загострену параною: нарциси схильні вірити, що інші люди мають злі наміри.

Хоча параноя та віра у змову відрізняються одне від одного, їхня спільна ознака – сприйняття загрози з боку впливових людей.

Саме параноя може пояснити асоціацію конспірологічних переконань із двома компонентами нарцисизму: невротизмом і антагонізмом, припускають дослідники.

Потреба у домінуванні та контролі

"Нарцисичний антагонізм пов’язаний із переконаннями в змові не лише через параною, але й через потреби контролю та домінування", – кажуть вчені.

Віра у змову може бути способом впоратися з очікуваною поразкою, припускають науковці.

Теорії змови можуть допомогти звинуватити інших у своїх невдачах чи нещастях, оскільки вони визначають конкретну групу, яку можна використати як "цапа відбувайла".

Учені також пов’язують віру в теорії змов не лише з нарцисизмом, але й іншими так званими "темними" рисами особистості (маніпулятивність, психопатія та макіавеллізм).

Зв’язок між "темними" рисами та віруваннями у змову частково пояснюється недовірою до інших та бажанням контролювати їх.

Потреба в унікальності

Висока потреба в унікальності, ймовірно, збільшує привабливість теорій змови, оскільки вони обіцяють доступ до привілейованої інформації, що змушує людину почуватися особливою.

Дослідник Кемерон Кей також описував потребу в унікальності як "посередника" між грандіозним нарцисизмом і конспірологічними переконаннями.

Довірливість

Хоча нарциси зазвичай надмірно впевнені у своїх здібностях, судженнях та інтелекті, вони здебільшого наївні та рідше беруть участь у когнітивній рефлексії.

Наприклад, Гарт і його колеги виявили, що люди, для яких було притаманне нарцистичне суперництво/антагонізм, були більш довірливими та вразливими до маніпулювання.

Крім того, дослідження незмінно показують, що нарцисизм пов’язаний зі схильністю до дивних і незвичайних переконань, наголошують науковці.

Теорії змови можуть бути одним із прикладів таких вірувань, а довірливість зміцнює зв’язок між нарцисизмом і переконаннями в змові.

Численні дослідження вказують на те, що теорії змови можуть бути привабливими не лише для тих, хто має високий рівень індивідуального, але й колективного нарцисизму – переконання, що чиясь група є винятковою та заслуговує особливого ставлення.

Колективний нарцисизм передбачає віру в теорії змови про сторонні групи, наприклад, звинувачення їх у причетності до резонансних подій, вважають учені.

Колективний нарцисизм також пов’язаний з вірою в антинаукові теорії змови (наприклад, про вакцини, COVID-19 або зміну клімату).

Переконання, що ваша група є унікальною і має право на особливе ставлення, також може збільшити потребу заперечувати національні вади або відволікатися від них, вказуючи пальцем на "зловмисників", які підривають внутрішню групу.

Також мотивація відновлення особистого контролю зміцнює зв’язок між колективним нарцисизмом і вірою у змову – аналогічно, як потреба в контролі та домінуванні в індивідуальному нарцисизмі.