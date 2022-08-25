Ексвикладачку київського вишу підозрюють у держзраді та вербуванні коригувальників

Колишній викладачці Національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенії Більченко висунули підозру у державній зраді та вербуванні коригувальників.

Викладачку звільнили з вишу після низки зневажливих висловлювань на адресу України і державної мови, після чого Євгенія поїхала жити у Росію.

Підозру колишній викладачці повідомила Печерська окружна прокуратура Києва.

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Ексвикладачку і двох її спільників підозрюють у створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування Збройних Сил України та тероборони.

Євгенія Більченко

"За даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території країни-агресора та, діючи на замовлення кураторів з РФ, створила та адмініструвала у месенджері "Тelegram" низку груп", – кажуть у відомстві.

У прокуратурі говорять, що, за попередніми даними, Євгенія Більченко завербувала понад 10 людей, які з перших днів війни обходили визначені ділянки у Києві та області і фотографували місця дислокації і пересування українських військовослужбовців. Потім ці відомості передавали кураторам з силових структур РФ.

Скріншот переписки у групі Євгенії Більченко

Скріншот переписки у групі Євгенії Більченко

"Крім того, на своїй сторінці в забороненій в Україні російській соцмережі Vkontakte" та на каналі YouTube викладачка поширювала відео та дописи, які за своїм змістом виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України.

У цих повідомленнях вона закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі Більченко підозрюють у діях, які спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, державній зраді та виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України. В цьому ж звинувачують і одного з членів її групи, а другому інкримінують ще й незаконне поводження зі зброєю.

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Нагдаємо, викладачка назвала Україну "американською колонією", а закон про державну мову "опухлим лімфовузлом" в хворому тілі.